控訴被用「食品國安法」對付 蘇偉碩：就是想讓民眾怕

反萊豬醫師蘇偉碩（左）日前曾誤稱萊劑比搖頭丸毒250倍，被衛福部以散布不實訊息告發，並被高市警局約詢，蘇偉碩今在「中華人權協會」律師團陪同下到監院聲請人權保護、遞交陳情。（記者劉信德攝）

2020/12/25 11:09

〔記者陳昀／台北報導〕反萊豬醫師蘇偉碩日前曾誤稱萊劑比搖頭丸毒250倍，被衛福部以散布不實訊息告發，並被高市警局約詢，蘇偉碩今在「中華人權協會」律師團陪同下到監院聲請人權保護、遞交陳情。他說，只要提出政府不喜歡的食安政策言論，就被以「食品國安法」對付，這就是侵犯人權，但政府官員自己常常講錯話也沒負責，而執政黨立委依循民意棄權不表決行政命令，竟得說明不遵從黨意的理由，這個國家到底怎麼了？

蘇偉碩表示，言論自由不該只保障高職位的特定人士，政府官員常常講錯話也沒負責，老百姓講了一點話，他們就要用放大鏡檢視，衛福部長陳時中甚至稱「見解不同法院見」，其實就是侵犯人權、要讓民眾怕，的確，讓他這樣一個醫師很害怕，他怕的不是自己說錯什麼，而是為什麼衛福部、政府不願意就萊豬的健康問題在科學上好好討論，更怕其他主張萊豬影響健康的人再也不敢提出異議。

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蘇偉碩說，接到警方約詢通知前，自己還不知道有食安法46-1條（散播不實訊息），這條根本就是「食品國安法」，只要就食安政策提出政府不喜歡的言論，他們就用這條對付你，至少讓你要到警局、地檢署說明，國家應該已進步到採取「無罪推定」，為什麼是他必須帶著萊豬對人體有害的資料證明？自己早已在陳時中也在場的公聽會說明過了，且有全文逐字稿。

蘇偉碩表示，今天是行憲紀念日，憲法保障的言論自由，不是只能講而已，而是讓人民在講、在構思還沒被人接受，可能天馬行空、不合常理的學術想法時，內心可以無所畏懼，可以自由討論，就算意見不同，也能在民主自由的社會試著追求真理，萊豬有毒是他研讀科學資料發現的，政府也許想否認，但為什麼政府自己不敢吃？

蘇偉碩指出，昨天行政命令審查時，許多執政黨立委自己都不敢投下同意票，如果沒有來自總統府、行政院的壓力，他相信行政命令是無法通過立院審查的，為什麼連國會議員要代議選民意見，內心都要有很大恐懼，投下棄權票的民進黨立委還得在臉書說明自己沒有遵從黨意的原因，這個國家到底怎麼了？

蘇偉碩指出，30年前他還是高中生時，就跟著現在的執政黨到街頭抗爭遊行，當時內心非常崇拜民進黨，因為他們做大家不敢做的事、說不敢說的話，當時父母勸他不要參與政治，未料到今天，母親還是提出相同規勸，如果連他根據科學文獻提出的言論都要擔驚受怕，在菜市場議論來豬有毒的鄉親父老，會不會也被錄音，按照所謂「食品國安法」到警局說明根據，我們已經沒辦法放心吃豬肉，如果連討論有沒有的自由都被剝奪，我們國家就不會是民主、自由、有人權的國家了，他就算恐懼、害怕，也會想辦法把事實真相說出來，不會讓國家機器用「食品國安法」鎮壓真理的企圖得逞。

被問及後來更正數據是否代表確實有誤、就是造謠？蘇偉碩表示，他在引用時講得很清楚，論文是針對小老鼠研究，因此那篇論文的數據確實是250倍，但對人體的比例並不曉得，找到答案是衛福部的責任，自己當天也說，「如果在人身上只有1/250可以這樣做嗎？」，國人在意的不是對小老鼠的影響，而是我們吃的肉到底含多少毒性，然而，衛福部除了告蘇偉碩，不給任何答案。

反萊豬醫師蘇偉碩日前曾誤稱萊劑比搖頭丸毒250倍，被衛福部以散布不實訊息告發，並被高市警局約詢，蘇偉碩今在「中華人權協會」律師團陪同下到監院陳情。（記者劉信德攝）

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