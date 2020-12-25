上任2週年下一步問鼎2024？侯友宜：現在只想讓新北更好

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侯友宜表示，現在最重要規劃是讓新北市更好，2周年希望跟市民站在一起。（記者周湘芸攝）
［記者周湘芸／新北報導］新北市長侯友宜上任滿2週年，他今出席活動被問到是否有機會問鼎2024年（總統）？侯指出，現在最重要規劃是讓新北市更好，「新北市做大市，也要做大事」，2週年希望跟市民站在一起。
侯友宜表示，他是新北市長，現在最重要的是讓新北市更好，並落實當時承諾要做的事情，心中只有讓新北市是最大的城市、跟市民做大事，2周年希望跟市民一起往前走，讓新北市願景未來跟國際接軌。
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