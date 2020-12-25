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    F-16A失聯》戰機機體疑陷水深1700公尺海床 明年4月重啟打撈作業

    空軍暫停對失聯F-16戰機的打撈作業，預計明年四月重新進行打撈，空軍也已委託擁有奧黛麗絲號探勘船的銓日儀企業有限公司，執行明年度的打撈作業。圖為奧黛麗絲號探勘船。（資料照）

    空軍暫停對失聯F-16戰機的打撈作業，預計明年四月重新進行打撈，空軍也已委託擁有奧黛麗絲號探勘船的銓日儀企業有限公司，執行明年度的打撈作業。圖為奧黛麗絲號探勘船。（資料照）

    2020/12/25 10:27

    〔記者羅添斌／台北報導〕空軍F-16型戰機在11月17日失事墜海，飛行員失聯至今，軍方在科技部協同下在花蓮外海進行打撈作業，據軍方官員透露，戰機的機體疑似陷在水深達到1700公尺深的海床上，由於深度很深，加上不同深度的海流與湧流時常會以不同方向流動，造成搜索定位裝備的纜線不易掌握，打撈及搜索定位作業因此出現困難。

    他指出，花蓮海域受東北季風影響，海象嚴峻，經綜合評估並向家屬說明並獲同意後，暫緩打撈作業，預於明年4到5月份海象平穩季節，進行打撈作業。

    為使明年的打撈作業順利進行，空軍司令部在本月22日公告，已委託擁有奧黛麗絲號探勘船的銓日儀企業有限公司，執行明年度的水面下搜尋定位暨打撈作業案，委託金額達到4760萬元，委託期間是執行至明年11月底止。

    空軍司令部在本月18日表示，11月17日F-16型機肇生一級飛安事件，空軍隨即成立搜救應變中心，在運安會、科技部、中央及中山大學等專業機構共同參與下，歷經1個月搜索，依偵獲黑盒子訊號，已有效限縮區域。共計派遣飛機56架次、船艦201艘次（包含海軍、海巡署、科技部勵進號17艘次、銓日儀奥黛麗絲號15艘次）及車輛73部316人次，進行搜尋及打撈，然因海底地形崎嶇及海象惡劣等環境因素，不利打撈作業。

    空軍司令部說，因花蓮海域受東北季風影響，海象嚴峻，經綜合評估並向家屬說明並獲同意後，暫緩打撈作業，預於明（110）年4-5月份海象平穩季節，進行打撈作業。

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