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    蔡總統接見伊甸參訪團 盼政府與民間一起落實身障者照顧

    蔡英文總統昨天在總統府接見財團法人伊甸社會福利基金會社區日間作業設施參訪團，希望未來政府和民間單位的朋友，一起持續努力，落實身障朋友的權益及照顧。（總統府提供）

    蔡英文總統昨天在總統府接見財團法人伊甸社會福利基金會社區日間作業設施參訪團，希望未來政府和民間單位的朋友，一起持續努力，落實身障朋友的權益及照顧。（總統府提供）

    2020/12/25 09:49

    〔記者李欣芳／台北報導〕總統府今天上午發布新聞稿說明，蔡英文總統昨天在總統府接見財團法人伊甸社會福利基金會社區日間作業設施參訪團，感謝伊甸基金會長期在身心障礙者的權益上，所做出的投入和努力；也希望未來政府和民間單位的朋友，一起持續努力，落實身障朋友的權益及照顧。

    總統在聆賞伊甸基金會的學員們報佳音後致詞表示，前幾天，總統府的聖誕樹正在進行布置時，知道伊甸基金會要來總統府報佳音，她非常高興，也很期待與伊甸的夥伴們見面。大家來報佳音，讓總統府的聖誕樹看起來更漂亮、更多愛，感謝伊甸的夥伴們為大家帶來溫暖，以及對國家的祝福。

    她說，事實上，今年8月，曾到伊甸基金會辦理的汐止秀峰家園參訪，當天學員們都非常有朝氣，也很有活力，令她留下深刻印象。

    總統也感謝伊甸基金會董事長成亮，還有所有伊甸的夥伴，長期在身心障礙者的權益上，所做出的投入和努力。除了對身障朋友的支持之外，伊甸的服務對象，也包括了弱勢兒童、獨居長輩、還有失能家庭的成員。

    總統指出，政府這幾年非常積極補強整個社會安全網，但是不足的地方，還是要靠很多民間的福利團體、慈善團體一起來幫忙。她也感謝有很多熱心的民間單位，像是伊甸，就是我們非常有力的協助者，也是整個社會安全網當中不可或缺的一環。

    蔡總統提到，成亮董事長目前也擔任行政院身心障礙者權益推動小組第3屆委員，與執政團隊共同推行了很多提升身障朋友權益的政策。

    總統指出，今年12月1日，我們也發布了《身心障礙者權利公約》（CRPD）第二次國家報告。截至今年9月底，我們總共完成了423部法規和行政措施的修正，也相當於已經完成了92%的修正進度，希望可以對身障朋友的實質權益有更多的保障。

    她強調，要落實身障朋友的權益及照顧，需要政府和民間單位的朋友，一起持續努力。她也祝大家聖誕快樂，我們一起加油。

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