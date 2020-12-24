影片內容被綠營質疑 國民黨：枝微末節

立法院院會24日表決萊豬九項行政命令及相關議案，民進黨立委郭國文於討論事項第三案至第十一案發言時，台下國民黨立委高舉「騙」字標語干擾其發言。（記者羅沛德攝）

2020/12/24 22:17

〔記者施曉光／台北報導〕針對民進黨指稱國民黨團在立法院播放影片爭議，國民黨今晚間回應，謝謝民進黨的細心指正，但民進黨關心的事情都與民眾關心的不一樣，大家關心的是每日三餐，是否能吃得安心，民進黨卻避而不答，拼命找民眾不關心的枝微末節，這種作法只會離民心越來越遠。

國民黨要求民進黨面對、回答問題，告訴人民為什麼在野說一套、執政作一套？告訴人民過去在野說要溝通、要謙卑傾聽，為什麼開放萊豬，沒有溝通、沒有說明就逕自宣布？

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國民黨強調，民進黨說蔡英文總統過去是反美牛、反狂牛症，與瘦肉精無關，蔡政府這次除了開放萊豬，是不是還同步開放了30個月齡以上的美牛？難道蔡政府不知道超過30個月齡以上的美牛，狂牛症的風險更高？所以過去的反對一樣是在騙人民？過去罵國民黨開放美牛是黑箱、違反民主原則、透明化原則，欺負人民，蔡英文這次開放了30個月齡以上的美牛，有溝通、有說明、沒有欺負人民？

國民黨表示，身為在野黨，監督政府、質疑政策，要求政府說明，是該黨的責任與義務，有過必改，更不會在野說會溝通、要和人民站在一起，執政後充耳不聞，站在人民的對立面。

國民黨質疑，賴清德副總統在2019年就公開道歉了，那蔡英文呢？

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