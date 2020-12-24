謝長廷否認異動說：有人拿他編故事分化蔡蘇

駐日代表謝長廷秀出他印有加印（台灣代表處）的名片。（記者林翠儀攝）

2020/12/24 22:01

〔駐日特派員林翠儀／東京24日報導〕駐日代表謝長廷今天與駐日台媒年終茶敘時，否認外傳他將回任行政院長一事，他表示，這是有些人想編故事分化蔡英文總統和蘇貞昌院長，他還強調，現在日本疫情嚴重，離開這個（駐日代表）崗位也不對，等於看到危險趕快逃，棄友（日本）不顧。

謝長廷上月返台述職，國內開始傳出他將回任行政院長的風聲，謝長廷表示，蔡總統跟蘇院長合作很好，而且有了績效出來，他認為，有些人就想編一些故事來分化，需要一個道具，他就是被他們拿來用，但事實並沒有這回事。

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對於駐美辦事處改名，駐日代表處是否跟進一事，謝長廷表示，改名必須由外交部或國安單位決策後才執行，不過他有印製兩份名片，其中有一張有括號印「台灣代表處」，官方使用的沒印，這是為了避免誤會，因為很多人搞不清楚「台北代表處」是什麼，像他從白金台車站出來，那裡也是打「台北駐日經濟文化代表處」，連他自己看了都覺得怪怪的。

謝長廷在今天茶敘中也再度被問及台灣加入CPTPP的問題和國民黨民調顯示7民眾反對「核食」一事，他表示，台灣申請加入CPTPP可能排在英國和泰國之後，因為沒有前例，所以我們可以參考，看有什麼手續和要求。對於中國也表態想參加，謝長廷指出，CPTPP是一個高度自由的國際組織，中國的貿易自由程度沒有那麼高，不過中國的經濟力，對有些會員可能具有吸引力，中國加入可能不利於台灣加入，的確有此擔憂，所以台灣要儘量快，要尋求會員國幫助。

對於國民黨的反核食民調，謝長廷表示，他已經多次強調他也反對核食，但核食定義應是指說輻射超標或嚴重污染那才叫核食，台灣應該要有比較高的文明的邏輯，根據事實討論問題，不然就會淪為政治攻防，對於國民黨的做法，謝長廷說，社會民眾要有一定的要求才會有壓力，民眾若覺得無所謂，那也就無所謂，大家很快樂就好。

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