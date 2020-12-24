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    讚台灣防疫生活正常到「誇張」 高燦鳴：因北京打壓學得堅毅自立

    財經媒體「彭博」專欄作家高燦鳴23日撰文，指台灣在疫情下的生活「正常得誇張」；圖為台灣民眾在耶誕燈海隧道下拍照。（路透）

    財經媒體「彭博」專欄作家高燦鳴23日撰文，指台灣在疫情下的生活「正常得誇張」；圖為台灣民眾在耶誕燈海隧道下拍照。（路透）

    2020/12/24 19:55

    〔編譯管淑平／綜合報導〕台灣對武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID19）防疫有成，全球有目共睹，美國財經新聞媒體「彭博」的專欄作家高燦鳴（Tim Culpan）23日撰文，描述過去10個月在台灣的生活，「正常得誇張」，他認為，台灣從17年前「嚴重急性呼吸道症候群」（SARS）糟糕的防疫經驗學到教訓，也因近年在國際舞台被北京封殺，學到「堅毅和自立」是對抗遭無視待遇的最佳防疫之道。

    高燦鳴在文中指出，今年初奉指示到彭博位於紐約的全球總部出差10天，當時北京已經封鎖最先爆發疫情的武漢市，他基於對17年前台灣衛生當局處理SARS疫情糟糕的經驗，認為這次台灣又會成為疫情熱點，因此要求主管讓他在「肯定會更安全的」紐約待久一點，如今看來，當初這種想法大錯特錯。

    他說，在紐約、倫敦、墨爾本等全球大都市因疫情相繼封鎖之際，全台灣都還能維持商業活動；這段期間他參加了音樂祭、馬拉松、在公共游泳池游泳、在全面營業的健身房運動，台北還舉辦了兩場同志權益遊行，而同樣主題的遊行在世界其他多個城市則大多被取消。

    他說：「坦白說，今年在台灣的生活是正常得誇張」。

    文中說，在耶誕節即將來臨的此刻，台灣飯店宴會廳正忙著接辦婚禮宴席；這篇文章在台北一家忙碌的咖啡店完成的，店內唯一透露出仍在疫情中的跡象，就是大家用餐時取下、掛在脖子上或手臂上的口罩。

    根據高燦鳴詢問的酒吧、餐廳老闆說法，3、4月期間生意較清淡，之後在夏天開始回溫，有些甚至創下月營收紀錄；往離島班機、住宿十分搶手，不過，旅行社和五星級飯店因缺少外國觀光客，生意就沒這麼好。

    他認為，台灣防疫成功讓總統蔡英文備受讚賞，不過，衛福部長陳時中也功不可沒，蔡英文值得受到稱讚之處在於，放手交給她政府中的專家處理疫情。

    文中也稱讚台灣在防疫初期便能迅速大量提高口罩產量，民眾幾乎都能自動自發戴口罩；不過，也提到美國衛生部長阿札爾、捷克國會議長韋德齊先後率團訪台，都獲准跳過一般人的隔離檢疫規定，這兩批共約百人訪問團，沒有任何1人帶有病毒並在台灣當地傳染，「是好運」。

    高燦鳴說，從17年前SARS的教訓，到近年台灣在世界衛生組織（WHO）等國際組織遭北京封鎖，要求取得衛生資訊遇阻，台灣政府學到要靠自己；在寫下全球最成功的武漢肺炎防疫事蹟之際，台灣每個人都了解，堅毅和自立，是對抗遭無視對待的最佳防疫之道。

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