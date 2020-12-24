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    模範公務員獎金提高到8萬 蘇揆：很高興人事總處有做到

    行政院長蘇貞昌24日出席「行政院模範公務人員」頒獎典禮，並頒獎表揚新北市教育局科員倪嘉伶。（記者方賓照攝）

    行政院長蘇貞昌24日出席「行政院模範公務人員」頒獎典禮，並頒獎表揚新北市教育局科員倪嘉伶。（記者方賓照攝）

    2020/12/24 19:18

    〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長蘇貞昌今天下午出席「行政院模範公務人員」頒獎典禮時指出，他去年交待政院人事行政總處，研議模範公務人員獎項名額增加、獎金提高，他很高興人事長施能傑有做到，今年有35人獲獎，獎金也從5萬元提高到8萬元，他要向獲獎的公務員表示敬意、恭禧。

    蘇貞昌出席在公務人力發展學院的頒獎典禮，他致詞時指出，當全世界受到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情的影響，許多國家鎖國、封城、宵禁、停課，禁止人民出入的此刻，台灣可頒發全國公務人員模範獎項，聚集在一起，台灣真的是亂世中的福地。

    他說，台灣能有如此成績，除了蔡總統的領導，全體同胞齊心合力，加上有最優秀的公務人員在崗位上盡心盡力，都是主要因素。台灣不但防疫做得這麼好，在經濟上也是全球僅有正成長的國家。

    蘇貞昌強調，台灣不大，但因為團結努力，能被全世界看得起，在全世界變成模範國家，許多媒體雜誌都選擇台灣做為典範。如同今天的頒獎典禮，就是從全國36萬公務人員中選出35個人為典範。在場受獎人是全國公務員的典範，他要向大家表示敬意、恭禧、非常了不起！

    蘇貞昌表示，他去年交待行政院人事總處，說公務員一輩子盡心盡力，才能做出成績，非常不簡單，是不是可以把受獎人數增加一些，讓更多在位子上應被看見的人被看見，而獎金是否也能提高，讓獲獎人帶著要感謝的人或分享者一起出席。今天獲獎的名額增加，獎金也從5萬元提高為8萬元，得獎人還給他公假，可用獎金帶著要感謝的人去旅遊，他很高興人事長施能傑都有做到。

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    行政院長蘇貞昌24日出席「行政院模範公務人員」頒獎典禮，並頒獎表揚得獎者。（記者方賓照攝）

    行政院長蘇貞昌24日出席「行政院模範公務人員」頒獎典禮，並頒獎表揚得獎者。（記者方賓照攝）

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