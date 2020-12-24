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    首頁　>　政治

    食安配套修法被封殺 時力黨團表態不支持開放美豬行政命令

    立院時力黨團３席立委今入議場前，在議場外宣示反對美豬開放政策的立場。（記者吳書緯攝）

    立院時力黨團３席立委今入議場前，在議場外宣示反對美豬開放政策的立場。（記者吳書緯攝）

    2020/12/24 17:29

    〔記者吳書緯／台北報導〕立法院院會今天表決萊豬9項行政命令及相關議案，立院時代力量黨團所提的「學校衛生法」與「食品安全衛生管理法」部分條文修正草案均遭否決；對此，時力黨團感到遺憾，指出在沒有妥善處理食安疑慮與配套措施前，無法支持開放美豬的9項行政命令，並呼籲執政黨立委，為了民眾健康著想，千萬別貿然同意通過行政命令。

    立法院經昨日朝野協商，今天上午10時起依序處理「學校衛生法部分條文修正草案」、「食品安全衛生管理法部分條文修正草案」，以及9項攸關萊豬、30月齡以上美牛的行政命令與附帶決議。

    時代力量黨團下午發出聲明指出，黨團所提出的「學校衛生法」第23條、第27條之1、「食品安全衛生管理法」第14條之1、第15條、第15條之2、第22條、第41條、第44條、第49條之2、第49條之3、第52條，及相關附帶決議3案，均遭執政黨封殺。

    時力黨團表示，自總統蔡英文8月宣布開放美豬以來，黨團透過記者會、公聽會、委員會質詢、法律提案、附帶決議等方式，提出許多在食安管理上的疑慮及配套措施改善的修法建議及呼籲，但僅在依豬個別部位增列貨號部分的建議，被行政機關採納。

    然而，時力黨團指出，其他無論是對高風險族群進行健康風險評估、無萊劑標示、邊境管制依法裁罰、完備國內市場稽查能量、保障校園食安等，均遭執政黨否決。

    針對「學校衛生法」、「食品安全衛生管理法」遭到封殺，時力黨團感到遺憾，並認為在沒有完善處理上述疑慮及配套措施前，不該貿然通過開放美豬的9項行政命令，因此特發聲明，表達無法支持9項行政命令的立場，也再次呼籲執政黨委員，為了民眾健康著想，千萬別貿然同意通過該9項行政命令。

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