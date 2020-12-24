彰化縣長王惠美就職2週年 綠營轟施政不及格「會沒」

任期過半的彰化縣長王惠美今在社頭鄉舉辦就職2週年記者會，民進黨團和縣黨部給王惠美期中考分數打了不及格，黨團高舉「會沒」和「730個嘸採工」標語，表達對施政無方的不滿。（記者張聰秋攝）

2020/12/24 16:22

〔記者張聰秋／彰化報導〕任期過半的彰化縣長王惠美今（24）在社頭鄉舉辦就職2週年記者會，民進黨團和縣黨部給王惠美期中考分數打了不及格，黨團嘲諷王惠美只忙著跑攤，施政滿意度吊車尾，對綠能光電不友善，造成人口流失很多，外商投資獨漏彰化，更嘲諷選舉支票跳票，讓彰化人顏面無光，應該反省開檢討會而非慶祝型的記者會。

縣議會民進黨團總召李成濟、縣黨部主委邱建富今在黨部開記者會，抨擊王惠美施政無方，彰化怎麼會好？縣議員王國忠、賴澤民、江熊一楓等人高舉「王會沒」的標語，拿出「730個嘸採工」海報，表達對縣府施政的不滿，同時宣佈將組建「影子縣府」督促縣政。

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李成濟砲轟彰化縣城市邊緣化現象越來越嚴重，縣長要扛起責任面對，他說，王惠美接掌縣長後大刀砍斷前朝推動的綠能建設，害得外商投資潮在國內大爆發，連斗六工業區也有10多家外商投資，彰化縣卻被獨漏。

李成濟表示，彰化縣近年人口已減少1萬多人，選民期待縣長用心縣政而非到處跑攤，彰化東區擴大計畫、高速公路特定區擴大計畫，完全沒進展，使得北彰建築用地設施不足，很多人在彰化上班卻在台中買房，人口一直外流變成彰化一大危機。

賴澤民抨擊指出，縣府為了就職2週年活動，不惜要求議會配合更改開會時間，連最基本應受議會監督都會逃避的縣長，很難讓人認同。他感嘆王惠美什麼都「會沒」，選前喊著要找回彰化人的光榮，上任後讓彰化人顏面無光，與其慶祝應該開檢討會才是。

賴澤民表示，王惠美施政滿意度墊底，目前縣內大型建設落成剪綵，很多都是前朝努力，王惠美欠缺施政主軸，選前喊出彰南捷運不是跳票而是欺騙的方式，到現在連一點點啟動的影子都沒有。

縣議員江熊一楓、王國忠議員諷刺王惠美無心縣政、只愛跑攤，2週年730個嘸採工，表現令人失望！

邱建富以市長9年任期滿意度高為傲，關鍵在政策貼近民意，他說，彰化縣施政全國滿意度吊車尾，之前贏過韓國瑜、今年贏過柯文哲，彰化縣要發展縣長扮演重要角色，彰化縣人口流失到目前只剩126多萬人口，施政更需嚴謹和貼近民意，縣黨部成立影子政府，藉由平台和官網蒐集民意和建議，廣納建言與人才，吸引優秀人才作為未來施政準備。

民進黨彰化縣黨部主委邱建富（中）抨擊王惠美施政滿意度吊車尾。（記者張聰秋攝）

縣議會民進黨團總召李成濟（中）今在黨部開記者會，抨擊王惠美施政無方，彰化怎麼會好？（記者張聰秋攝）

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