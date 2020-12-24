平安夜到來 蔡英文越洋通話宏都拉斯總統預祝新年快樂

統府轉述，蔡英文總統今（24）日上午於總統府內與我國中美洲友邦宏都拉斯總統葉南德茲（Juan Orlando Hernández）越洋通話，代表我國政府及人民，誠摯祝福友邦的朋友與宏都拉斯人民耶誕節愉快，並預祝新年快樂。（資料照）

2020/12/24 14:14

〔記者蘇永耀／台北報導〕總統府轉述，蔡英文總統今（24）日上午於總統府內與我國中美洲友邦宏都拉斯總統葉南德茲（Juan Orlando Hernández）越洋通話，蔡總統向葉南德茲總統表達，今天適逢平安夜，是與親朋好友共度美好時光的時刻，蔡總統代表我國政府及人民，誠摯祝福友邦的朋友與宏都拉斯人民耶誕節愉快，並預祝新年快樂。

總統也強調，台灣與宏都拉斯有長遠的邦誼，兩國的友好合作關係不斷增進，尤其在葉南德茲總統主政以來，雙邊合作更加廣泛，雙方情誼更加提升。

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在越洋電話中，總統也特別關心宏都拉斯颶風災後復原狀況，並衷心期盼宏都拉斯在11月遭逢兩次颶風重創後，人民生活能夠盡速恢復正常，台灣對於宏都拉斯的關心長在，與宏都拉斯的邦誼也堅定不移。

總統府發言人張惇涵轉述，雙方通話時間約莫10分鐘，氣氛溫馨融洽，國安會秘書長顧立雄及外交部長吳釗燮也參與這項對話。

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