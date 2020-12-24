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    駐英代表處1人確診 領務維持預約制

    駐英代表處1人確診。（圖擷取自維基百科）

    駐英代表處1人確診。（圖擷取自維基百科）

    2020/12/24 13:41

    〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部今天表示，駐英代表處1名職員於23日確診感染武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）。駐英代表處啟動防疫應變計畫，包括分組上班、全面消毒、接觸史人員隔離並自主健康管理。

    外交部今天發布新聞稿表示，駐英國代表處1名職員上週末回報出現發燒及呼吸道症狀，即依防疫規定居家隔離及通報英國國民健康服務署（NHS）要求接受檢驗，並於12月23日接獲檢驗結果，確認感染武漢肺炎。

    外交部說，駐英代表處已立即啟動防疫應變計畫，包括維持居家及分組分流上班、安排辦公室立即及定期全面消毒，並依據接觸史請相關人員居家隔離及自主健康管理，如有症狀務必馬上通報。至於領務服務部分，目前維持「預約制」，未來將視疫情發展進行調整並適時對外公布。

    外交部說，歐洲疫情仍然嚴峻，外交部將繼續密切注意英國疫情發展，採取必要防護措施，並在掌握駐館員眷健康安全的情況下，持續推動各項業務。

    我國海外館處出現多起確診病例，包括法國、波蘭、比利時、日內瓦辦事處、匈牙利、土耳其、宏都拉斯、美國、瑞士代表處、俄羅斯、希臘、瓜地馬拉、巴拉圭、WTO駐團、印尼泗水、芬蘭與英國。

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