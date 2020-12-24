成功導入台灣淹水預警機制 友邦防颱提早3小時疏散居民

國合會與貝里斯合作執行城市韌性防災計畫，圖為架設水文氣象監測站。（國合會提供）

2020/12/24 13:06

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣與友邦貝里斯今年合作執行「城市韌性防災計畫」，外交部國合會副秘書長陳愛貞今天表示，這是首次將防災科技導入外援計畫、建立淹水預警，11月颶風來襲正好是計畫成效的壓力測試，透過即時監測結合視覺化圖表，成功在執行地點聖伊格納西奧市（San Ignacio）爭取到3小時預警疏散時間，減少民眾生命財產損失。

國合會是我援外專門機構；國合會副秘書長陳愛貞今出席外交部例會時分享科技防災技術和援外計畫結合的成果。

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陳愛貞說，受氣候變遷影響，大西洋今年共生成30個熱帶風暴，成為大西洋有紀錄以來最多風暴的一年，其中11月生成的艾塔、約塔兩個強烈颶風更侵襲台灣在中南美洲的友邦貝里斯，貝里斯因缺乏防災技術，人民受暴雨襲擊之苦。

國合會今年在貝里斯合作執行「城市韌性防災計畫」，陳愛貞說，這是台灣首次將防災科技導入援外計畫，目標是建立淹水早期預警機制，並提升貝里斯防救災單位的技術能力。陳愛貞解釋，即時預警機制是透過精準的水文及氣象監測站，以物聯網即時將監測資訊回傳「水災預警系統平台」，讓貝里斯環境部可運用視覺化圖表掌握數據，當河川水位上升超過警戒水位就自動發出警告。

中美洲近來遭受颶風連續襲擊，陳愛貞說，台灣技術團特別將艾塔颶風當成計畫成效的壓力測試，艾塔連續3天的豪大雨，導致山區每天降雨量超過150毫米，造成河川暴漲、上游水庫全面洩洪，過去相同規模的降雨均傳出嚴重災情。而此次颶風驗證我方探勘調查的淹水潛勢資料和實際淹水區域完全符合，即時預警機制更替聖伊格納西奧市居民爭取3小時疏散時間，成功減少民眾生命財產損失，使聖伊格納西奧市整體僅有輕微損失，展現台灣深厚的防災科技能量，也是協助友邦共同打造韌性家園的具體成果。

國合會與貝里斯合作執行城市韌性防災計畫，圖為架設水文氣象監測站。（國合會提供）

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