為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    成功導入台灣淹水預警機制 友邦防颱提早3小時疏散居民

    國合會與貝里斯合作執行城市韌性防災計畫，圖為架設水文氣象監測站。（國合會提供）

    國合會與貝里斯合作執行城市韌性防災計畫，圖為架設水文氣象監測站。（國合會提供）

    2020/12/24 13:06

    〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣與友邦貝里斯今年合作執行「城市韌性防災計畫」，外交部國合會副秘書長陳愛貞今天表示，這是首次將防災科技導入外援計畫、建立淹水預警，11月颶風來襲正好是計畫成效的壓力測試，透過即時監測結合視覺化圖表，成功在執行地點聖伊格納西奧市（San Ignacio）爭取到3小時預警疏散時間，減少民眾生命財產損失。

    國合會是我援外專門機構；國合會副秘書長陳愛貞今出席外交部例會時分享科技防災技術和援外計畫結合的成果。

    陳愛貞說，受氣候變遷影響，大西洋今年共生成30個熱帶風暴，成為大西洋有紀錄以來最多風暴的一年，其中11月生成的艾塔、約塔兩個強烈颶風更侵襲台灣在中南美洲的友邦貝里斯，貝里斯因缺乏防災技術，人民受暴雨襲擊之苦。

    國合會今年在貝里斯合作執行「城市韌性防災計畫」，陳愛貞說，這是台灣首次將防災科技導入援外計畫，目標是建立淹水早期預警機制，並提升貝里斯防救災單位的技術能力。陳愛貞解釋，即時預警機制是透過精準的水文及氣象監測站，以物聯網即時將監測資訊回傳「水災預警系統平台」，讓貝里斯環境部可運用視覺化圖表掌握數據，當河川水位上升超過警戒水位就自動發出警告。

    中美洲近來遭受颶風連續襲擊，陳愛貞說，台灣技術團特別將艾塔颶風當成計畫成效的壓力測試，艾塔連續3天的豪大雨，導致山區每天降雨量超過150毫米，造成河川暴漲、上游水庫全面洩洪，過去相同規模的降雨均傳出嚴重災情。而此次颶風驗證我方探勘調查的淹水潛勢資料和實際淹水區域完全符合，即時預警機制更替聖伊格納西奧市居民爭取3小時疏散時間，成功減少民眾生命財產損失，使聖伊格納西奧市整體僅有輕微損失，展現台灣深厚的防災科技能量，也是協助友邦共同打造韌性家園的具體成果。

    國合會與貝里斯合作執行城市韌性防災計畫，圖為架設水文氣象監測站。（國合會提供）

    國合會與貝里斯合作執行城市韌性防災計畫，圖為架設水文氣象監測站。（國合會提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    爭取北高雄明年治水工程 邱志偉匡列三區排水預算
    2020/12/07 18:50

    爭取北高雄明年治水工程 邱志偉匡列三區排水預算
    告別淹水惡夢 高市爭取9.4億元整治排水系統
    2020/12/03 23:51

    告別淹水惡夢 高市爭取9.4億元整治排水系統

    網路瘋傳投資法-存投組 立即簽到免費領紅利
    貝里斯國會選舉政黨輪替 蔡英文親署賀函新總理
    2020/11/12 20:04

    貝里斯國會選舉政黨輪替 蔡英文親署賀函新總理
    我友邦貝里斯大選落幕！ 31年前與台灣建交政黨獲勝
    2020/11/12 16:55

    我友邦貝里斯大選落幕！ 31年前與台灣建交政黨獲勝

    搶看年末聚餐寶典　「它」風味圓潤百搭餐
    內政部補助桃市2項水利工程 盼有效提升八德防災能力
    2020/11/06 16:24

    內政部補助桃市2項水利工程 盼有效提升八德防災能力
    政治今日熱門
    民進黨中市議會黨團總召 3人協調由謝明源擔任
    2020/12/23 20:35

    民進黨中市議會黨團總召 3人協調由謝明源擔任

    武肺本土案例再現 蔡總統今喊話：不要過度恐慌
    2020/12/23 14:14

    武肺本土案例再現 蔡總統今喊話：不要過度恐慌 影片

    「守護食安」取消動員 林為洲︰美豬是長久戰 未來轉進公投
    2020/12/23 15:43

    「守護食安」取消動員 林為洲︰美豬是長久戰 未來轉進公投

    拒萊豬也拒萊牛！台中市議會通過要求修食安自治條例
    2020/12/23 17:49

    拒萊豬也拒萊牛！台中市議會通過要求修食安自治條例

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播