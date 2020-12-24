為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    川普否決2021國防授權法 外交部密切注意後續發展

    美國總統川普23日否決「2021財政年度國防授權法」（NDAA）。（歐新社資料照）（記者呂伊萱攝）

    美國總統川普23日否決「2021財政年度國防授權法」（NDAA）。（歐新社資料照）（記者呂伊萱攝）

    2020/12/24 12:19

    〔記者呂伊萱／台北報導〕美國總統川普23日退回「2021財政年度國防授權法案」（NDAA），該案納入多項友台內容受到台灣關注。對於白宮行使否決權，外交部今天表示，川普總統基於國內考量退回重審，外交部將關注後續發展，並與美國行政和立法部門各方保持聯繫，穩健深化台美安全夥伴關係。

    川普曾多次透過推特表達將否決「2021財政年度國防授權法案」（NDAA）。在法案送抵白宮10天後，川普23日透過白宮發表聲明，正式行使否決權，將法案退回國會。川普在聲明中表示，這項法案未能包括關鍵的國家安全措施，所載條款不尊重美國退伍軍人與軍事歷史，並且與美國政府國家安全與外交政策行動所做的努力相牴觸，這是給予中國與俄羅斯的「禮物」。川普也不滿法案未針對「通訊端正法」（Communications Decency Act）第230條作出修改不滿。

    外交部發言人歐江安今在例會對此表示，NDAA經過美國參眾兩院協商、並相繼表決通過，法案納入多項友台內容，彰顯兩黨對台灣一致支持，外交部對此表達誠摯感謝。

    歐江安說，外交部已注意到白宮聲明，聲明提及所關切的法案內容，例「通訊端正法」和軍事設施改名等，屬於國內考量，川普總統基於上述考量行使否決權。歐江安強調，外交部會持續密切關注NDAA後續發展，包括國會是否會再度表決，也會持續與美國行政、立法部門各方保持密切聯繫，穩健深化台美安全合作夥伴關係。

    眾院預計28日加開院會重新表決，參院也預計29日集會討論。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    川普否決「國防授權法」 退回國會重新表決
    2020/12/24 06:40

    川普否決「國防授權法」 退回國會重新表決
    「挺台抗中」法案恐不過關 川普再揚言否決國防授權法
    2020/12/18 10:51

    「挺台抗中」法案恐不過關 川普再揚言否決國防授權法

    網路瘋傳投資法-存投組 立即簽到免費領紅利
    川普發文宣示將否決《國防授權法案》 批「中國是最大贏家」
    2020/12/14 20:38

    川普發文宣示將否決《國防授權法案》 批「中國是最大贏家」
    挺台抗中！美參院壓倒性通過國防授權法 送交川普簽署
    2020/12/12 07:06

    挺台抗中！美參院壓倒性通過國防授權法 送交川普簽署

    搶看年末聚餐寶典　「它」風味圓潤百搭餐
    台美軍艦互訪 我方將主動出擊提出
    2018/04/14 06:28

    台美軍艦互訪 我方將主動出擊提出
    政治今日熱門
    民進黨中市議會黨團總召 3人協調由謝明源擔任
    2020/12/23 20:35

    民進黨中市議會黨團總召 3人協調由謝明源擔任

    武肺本土案例再現 蔡總統今喊話：不要過度恐慌
    2020/12/23 14:14

    武肺本土案例再現 蔡總統今喊話：不要過度恐慌 影片

    「守護食安」取消動員 林為洲︰美豬是長久戰 未來轉進公投
    2020/12/23 15:43

    「守護食安」取消動員 林為洲︰美豬是長久戰 未來轉進公投

    拒萊豬也拒萊牛！台中市議會通過要求修食安自治條例
    2020/12/23 17:49

    拒萊豬也拒萊牛！台中市議會通過要求修食安自治條例

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播