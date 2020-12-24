川普否決2021國防授權法 外交部密切注意後續發展

美國總統川普23日否決「2021財政年度國防授權法」（NDAA）。（歐新社資料照）（記者呂伊萱攝）

2020/12/24 12:19

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國總統川普23日退回「2021財政年度國防授權法案」（NDAA），該案納入多項友台內容受到台灣關注。對於白宮行使否決權，外交部今天表示，川普總統基於國內考量退回重審，外交部將關注後續發展，並與美國行政和立法部門各方保持聯繫，穩健深化台美安全夥伴關係。

川普曾多次透過推特表達將否決「2021財政年度國防授權法案」（NDAA）。在法案送抵白宮10天後，川普23日透過白宮發表聲明，正式行使否決權，將法案退回國會。川普在聲明中表示，這項法案未能包括關鍵的國家安全措施，所載條款不尊重美國退伍軍人與軍事歷史，並且與美國政府國家安全與外交政策行動所做的努力相牴觸，這是給予中國與俄羅斯的「禮物」。川普也不滿法案未針對「通訊端正法」（Communications Decency Act）第230條作出修改不滿。

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外交部發言人歐江安今在例會對此表示，NDAA經過美國參眾兩院協商、並相繼表決通過，法案納入多項友台內容，彰顯兩黨對台灣一致支持，外交部對此表達誠摯感謝。

歐江安說，外交部已注意到白宮聲明，聲明提及所關切的法案內容，例「通訊端正法」和軍事設施改名等，屬於國內考量，川普總統基於上述考量行使否決權。歐江安強調，外交部會持續密切關注NDAA後續發展，包括國會是否會再度表決，也會持續與美國行政、立法部門各方保持密切聯繫，穩健深化台美安全合作夥伴關係。

眾院預計28日加開院會重新表決，參院也預計29日集會討論。

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