何志偉肺炎檢測陰性 王定宇批「勿在防疫上蹭聲量」

民進黨立委何志偉昨自曝身體不適，出席民進黨中常會後取消行程並接受武漢肺炎篩檢。何志偉今在臉書貼出檢測影片，並說「採檢結果是陰性」，證實為虛驚一場。不過該行為已受到黨內立委批評，民進黨立委王定宇今受訪時說，「不要在防疫上蹭聲量」，若何委員昨日有出現相關症狀，「真的不應該出席常會」，因那是有元首在的場合。（資料照）

2020/12/24 12:32

〔記者彭琬馨／台北報導〕民進黨立委何志偉昨自曝身體不適，出席民進黨中常會後取消行程並接受武漢肺炎篩檢。何志偉今在臉書貼出檢測影片，並說「採檢結果是陰性」，證實為虛驚一場。不過該行為已受到黨內立委批評，民進黨立委王定宇今受訪時說，「不要在防疫上蹭聲量」，若何委員昨日有出現相關症狀，「真的不應該出席常會」，因那是有元首在的場合。

何志偉今上午在臉書說，他昨接受快篩後，歷經休養、喝熱湯、泡熱水澡後，人有精神許多，今天他身體狀況恢復良好，經查規定他不需在家隔離，因此他會回立院投票，「不會錯過這個盡責的機會」；他稍早並在臉書更新表示，自己接受篩檢的結果為陰性。

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王定宇今受訪時強調，若何委員昨日真的有自己說的那些症狀，包含間接接觸、整晚不舒服，身為國會議員應了解，有元首在的場合不應該出席，接受採訪時也應戴起口罩，因每個人都應受到保護；王定宇說，防疫不是拿來開玩笑的，特別是何志偉出席的場合，每個人都很重要，台灣這一年能有如此的防疫成果，正因為信任防疫指揮中心訂定的標準，才能創造全世界都稱讚的結果，他認為防疫要嚴肅看待，不要開玩笑。

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