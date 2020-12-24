7項惠民措施元旦上路 口罩降價、基本工資調漲...

政院公布7項惠民措施，院長蘇貞昌裁示，請相關部會加強宣導，務必讓國人感受到政府照顧的美意。（資料照）

2020/12/24 12:05

〔記者李欣芳／台北報導〕明年元旦起不少新制將上路，其中涉及多項政府嘉惠民眾的措施，行政院長蘇貞昌今天主持院會，聽取「110年元月實施之惠民措施」的報告案，政院並於會後公布計有7項惠民措施，包含基本工資調漲、農民退休儲金上路、農業保險法及其補助辦法上路、國中小營養午餐加碼補助、基本生活費調增、圖書出版品免徵營業稅，以及口罩實名制增量降價等，實名制口罩由原本14天可買9片、45元，調整為可買10片、40元，多1片少5元。

蘇貞昌會中裁示，請相關部會加強宣導，務必讓國人感受到政府照顧的美意。

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行政院綜合業務處今天在院會報告「110年元月實施之惠民措施」，有關勞工基本工資調漲，月薪由2萬3800元調整至2萬4000元，時薪由158元調整至160元，約208萬名勞工受惠。

農民退休儲金上路，農民每月提繳一定金額，政府提繳相同金額共同存於農民退休儲金個人專戶，繳納40年，每月約可領4.5萬元。

農業保險法及其補助辦法上路，將天災、疫病、市場風險納入，持續提供三分之一至二分之一的保費補助，並成立農險基金逐年編至100億元，穩定農民收入。

國中小營養午餐加碼補助，學校營養午餐全面使用國產可溯源食材，補助每餐從原本3.5元提高到6元。

基本生活費調增，每人基本生活費調整為18.2萬元，較前一年增加7000元，明年5月報稅時適用，約有205萬戶受惠。

圖書出版品免徵營業稅，經營圖書出版品之出版或進口事務者，得申請免徵營業稅，110年1月起受理申請。

口罩實名制增量降價，由原本14天可買9片、45元，調整為可買10片、40元，多1片少5元。

行政院公布明年七項惠民措施。（記者李欣芳攝）

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