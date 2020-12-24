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    因應中國威脅 國軍明年元旦新編二後備旅

    據透露，國軍計畫將7個後備甲種旅增至12個，而包括北區、南區專長訓練中心，都將在明年元旦改編為陸軍109旅、117旅，藉此擴大我後備部隊戰力。圖為國防部長嚴德發。（資料照，國防部提供）

    據透露，國軍計畫將7個後備甲種旅增至12個，而包括北區、南區專長訓練中心，都將在明年元旦改編為陸軍109旅、117旅，藉此擴大我後備部隊戰力。圖為國防部長嚴德發。（資料照，國防部提供）

    2020/12/24 10:58

    〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國解放軍對我國威脅劇增，國軍今年10月提出「精進後備戰力」改革方案，預計2022年起陸續就組織、部隊、訓練、裝備等四大面向改革。其中部隊改革部分，據透露，國軍計畫將7個後備甲種旅增至12個，而包括北區、南區專長訓練中心，都將在明年元旦改編為陸軍109旅、117旅，藉此擴大我後備部隊戰力。

    軍方官員表示，新編5個旅為編成基幹人力，並從編制員額調整，並未擴軍。他強調，由於這5個旅都司職召訓任務，隨著我國教召自7天延長，致使收訓總人數增加，做如此更動，國軍總員額並未增長。

    國防部長嚴德發今年10月7日在立法院表示，國軍將就「組織、部隊、訓練、裝備」四大方向進行改革，將成立「防衛動員署」，全台18個縣市後備指揮部合併至作戰區編管，現有7個後備旅增至12個第一類型灘岸守備旅以強化戰力。

    至於新增5個後備旅，據了解，陸軍「北區專長訓練中心」、以及「南區專長訓練中心」將成為首波改制的單位，番號分別為陸軍109旅、117旅。國軍證實，上述二單位將在明年元旦編成。未來也將負責灘岸守備任務，強化我灘岸守備戰力。

    另外3個後備旅部分，軍方表示，北、中、南地區另會擴編一個步兵旅，預計在2023年12月31日前全數編成。

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