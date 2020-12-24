美參眾兩院議員提決議案 籲拜登政府與台灣洽簽FTA

美國共和黨聯邦參議員杜美（Pat Toomey）與同黨聯邦眾議員瑞森紹爾（Guy Reschenthaler）17日分別在參眾議院提出決議案，呼籲美國當局與台灣洽簽自由貿易協定（FTA）。（左圖彭博資料照；右圖美聯社資料照）

2020/12/24 08:19

〔即時新聞／綜合報導〕美國共和黨聯邦參議員杜美（Pat Toomey）與同黨聯邦眾議員瑞森紹爾（Guy Reschenthaler）17日分別在參眾議院提出決議案，呼籲美國當局與台灣洽簽自由貿易協定（FTA），對美台雙方經濟來說都是雙贏，並能強化與台灣的盟友關係。

杜美與瑞森紹爾23日分別發表新聞稿，參院由26位參議員共同提出，超過參議員比例的四分之一；眾院則由瑞森紹爾與「國會台灣連線」2位共同主席夏波（Steve Chabot）及狄亞士巴拉特（Mario Diaz-Balart）聯合提出，最近還有4名眾議員加入連署。

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新聞稿指出，美國目前是台灣第2大貿易夥伴，台灣是美國10大貨物貿易夥伴、第11大整體貿易夥伴，台灣從2002年開始就是世界貿易組織（WTO）的成員；根據美國人口調查與統計局（US Census Bureau）的數據顯示，美國與台灣的雙邊貨物貿易額從2010年的620億美元成長至2019年的860億美元，已增加240億美元。

新聞稿提到，截至2019年，來自台灣的外資直接投資（FDI）存量達111億美元；根據美國商務部截至2015年的估計，與台灣的貿易估計可支撐20.8萬筆美國就業機會。

杜美表示，美台之間建立更緊密的貿易關係對兩國都是雙贏的，美國勞工和製造商將擁有更多客戶，美國消費者將獲得更多負擔得起的商品，兩個經濟體都將迅速成長，美國也能強化與重要地區盟友的關係，並增強美國在印太地區的經濟參與度。杜美呼籲，參院應通過該決議，而即將上任的拜登政府應與台灣的貿易協定作為首要任務。

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