林姿妙上任2周年！藍營讚「親民縣長」 綠營批「拿香對拜」

宜蘭縣長林姿妙上任滿2周年，今天針對交通、觀光、社會福利、文化民俗等面向進行施政報告。（記者蔡昀容攝）

2020/12/23 19:12

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣長林姿妙上任滿2周年，今天針對交通、觀光、社會福利、文化民俗等面向進行施政報告。林姿妙這2年的表現，縣議員各自評價不同，有人讚許，林姿妙是5、6任縣長以來，最平易近人的縣長；也有人批評，林姿妙花過多經費舉辦活動行銷自己。

國民黨議會黨團書記長李清林表示，他在議會20幾年，經歷5、6任縣長，沒看過這麼親民的縣長，沒有「官老爺」的架子；至於鐵路高架等重大建設，需要和很多單位溝通和工作，林姿妙在這方面沒有瑕疵可言。

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不過林清林也建議，林姿妙要「實際一點」，施行政策要有輕重緩急，讓縣民有感是當前首要目標。

國民黨議員林岳賢則說，從為人父母的角度來看，林姿妙為國中小學生付出很多，例如營養午餐、書籍費免錢等，說得到也做得到，讓人民很有感。

林岳賢指出，從議員角度評論，林姿妙過去面對質詢，被批「很不會講話」，但上個月的總質詢，表現很不錯，一次比一次好；另外，林姿妙走地方的頻率甚至比里長勤勞，勤能補拙，感覺得到她的努力和用心。

民進黨宜蘭縣黨部主委、議員陳俊宇則認為，林姿妙宣揚的重大建設政績，如鐵路高架、高鐵延伸宜蘭等，則是中央既定的政策，縣府只是「拿香對拜」。

陳俊宇說，在縣府財政狀況較弱的情況下，縣府著重社會福利，卻也排擠其他建設預算。過去民進黨執政時，敲定員山6條道路的工程，預算也講好了，但林姿妙上任後卻無疾而終。

民進黨議員謝燦輝則表示，過去針對地方建設寫計畫向中央申請補助，地方配合款部分，縣府都會和鄉鎮市公所一起分擔，但現在縣府卻說，配合款都要公所自籌。

謝燦輝批評，縣府都把精力拿去辦營養午餐、書籍費免錢和媽祖文化節。同黨議員呂惠卿也提到，林姿妙任內花很多錢，一直辦記者會，不斷行銷自己，但像羅東蓋室內體育館議題，現在建工保區小巨蛋議題，土地已經解編，她也針對此事質詢，縣長卻一直迴避。

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