姚文智復出了！臉書闊別4個月 發文呼籲這件事

姚文智今日在臉書公開發文，不僅提到對於中天關台的事件的看法，也再次澄清2005年的東森新聞S台、TVBS關台事件。（資料照）

2020/12/23 21:18

〔即時新聞／綜合報導〕睽違四個多月，姚文智今日在臉書公開發文，以自身新聞專業分享今年為止對媒體的一些看法。文中不僅提到對於中天新聞台下架事件的看法，也再次對2005年的TVBS關台事件澄清，最後談及了對未來媒體布局的展望。

姚文智表示，2018年時就主張應該要下架中天，這回他要向NCC委員表達敬意，感謝他們為台灣守住了底線。不過他也提醒，中天關門只是低標，中國對台灣的滲透不只有明著幹的紅媒，檯面下也是暗潮洶湧。

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此外，他強調，前總統陳水扁先前提到「台灣不能只有一種聲音」聲援中天的言論「沒有討論的價值」。他也再次澄清，2005年東森新聞S台不再續照，原因是「60%以上的節目與東森新聞相同台」；TVBS則是香港TVB母公司收購100%股權，違反衛星廣播電視法第10條，這兩案都不是新聞自由的問題。

最後他呼籲，國家政策與資源應掌握後疫情、數位匯流發展的趨勢，以公視或華視「超前部署」，挺身於未來的媒體佈局。他也分析未來媒體佈局，期許實踐「數位民主，共享自由，多元均衡」的大公廣集團，以及跨出國界的台版OTT平台；以「資訊中立國」的身分，對世界各地軟硬體支援，以及為弱勢代言，產出凝聚台灣價值的內容。

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