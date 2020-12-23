驅離中國抽砂船3969艘次 海巡署今年已耗6億油料費

海巡署今年驅離中國抽砂船已達3969艘次，海委會副主委兼海巡署長莊慶達（見圖）今在立院備詢時表示，海巡署今年已耗費6億元油料費。（記者塗建榮攝）

2020/12/23 17:41

〔記者吳書緯／台北報導〕中國抽砂船近年頻頻越界盜採我國海域砂石，嚴懲中國抽砂船越界盜砂成各界共識，立院今審查「中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法」修正草案。民進黨立委賴瑞隆今指出，海巡署今年驅離中國抽砂船已達3969艘次。對此，海委會副主委兼海巡署長莊慶達表示，海巡署今年已耗費6億元油料費，並部署海巡艦24小時在盜砂熱區，若有中國盜砂船立即驅離，並與中國執法單位啟動兩岸共同執法。

立法院內政、外交及國防、經濟委員會聯席會議今審查「中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法」部分條文修正草案，並邀請相關部會首長列席報告並備質詢。

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賴瑞隆引用海巡署資料指出，海巡署今年1到11月驅離中國海砂船3969艘次、去年則是600艘次、前年71艘次，從驅離艘次增加顯見中國抽砂船數量大到很可怕，並指2020年驅離量大增而盜採量反減，顯示中國抽砂船之動機已非僅止於盜砂，詢問莊慶達有關海巡署驅離中國抽砂船所耗費的成本和預算。

莊慶達表示，目前已耗費新台幣6億元的油料費；過去中國抽砂船是在金門海域，後來是在澎湖海域的台灣灘，今年則集中在馬祖海域。

民進黨立委賴瑞隆、湯蕙禎、沈發惠等立委皆在質詢時秀出近期在馬祖海域所拍攝到，疑似眾多中國抽砂船密集抽取海砂的照片；莊慶達表示，圖片裡的船舶，是包含抽砂船、運砂船 以及包含等待進入閩江口的貨船，不全然都是抽砂船，且都在我國6000公尺禁限制水域範圍以外。

內政部書面報告指出，行政院「中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法」第18調修法草案版本與朝野立委所提出版本第18條修正草案版本，皆是朝加重處罰方向研修，僅於刑度與罰金稍有差異，目的皆在以收嚇阻之效。

海洋委員會書面報告提到，修法將有助於海巡署能持續強力執法、查扣違法中國船及有效遏止有關違法行為；此外針對中國抽砂船違法盜砂，海巡署表示仍會強化海域監控，並視海域狀況擴大取締專案及配合地檢署查扣不法人船。

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