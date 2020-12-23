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    首頁　>　政治

    藍營北市議員轟中央隱匿疫情 民進黨議員反批先入為主

    國民黨利用台北市議會大會時間痛批中央疫情指揮中心隱匿疫情。（記者郭安家攝）

    國民黨利用台北市議會大會時間痛批中央疫情指揮中心隱匿疫情。（記者郭安家攝）

    2020/12/23 16:19

    〔記者郭安家／台北報導〕案765紐西蘭籍機師違反防疫規定讓他人染疫，國民黨台北市議員徐巧芯今公布疫調圖，揭露紐籍機師12月9日在北市之足跡，國民黨北市議員也接著在今天下午議會大會批中央隱匿疫情，要求議長陳錦祥對中央提譴責。但民進黨議員王閔生說，為何先入為主說隱匿？中央流行疫情指揮中心有其考量，難道中央希望疫情擴大、被罵臭頭嗎？

    陳錦祥未發出譴責，但強調這是嚴肅問題，不管中央、北市防疫中心，大家都非常認真，全體市民、國民防疫做做得非常好，不過中央防疫中心針對北市周邊發生問題，一定要馬上告知北市，整個配合。

    面對國民黨議員花1小時輪番在議會大會砲轟中央，王閔生說，已經討論1小時，如果真的要講隱匿，北市府很多資訊也是跟中央合作，你們希望事態擴大？希望有更多案例出現嗎？市府不希望、中央政府不希望、中央疫情中心也不希望，全台灣人民都不希望，但為何先入為主觀念說隱匿、好像刻意擴大疫情的感覺？

    王閔生說，疫調由中央疫情中心掌握，有其考量嘛！都有原則，無法掌握情況就要公布，可以掌握特定人事就不公布，就像在台北車站停車，網路出現的足跡資訊只寫台北車站，大家無法判斷發生什麼事情，只有北市府跟中央疫情中心知情；議員與其一直猜測，不如請北市府跟中央疫情中心溝通、釐清足跡，才是具體方法，譴責它幹嘛？難道中央希望疫情擴大、案例越多被罵臭頭嗎？

    王鴻薇質疑，中央疫情中心刻意隱匿案765、771案在北市足跡，中央地方應共同防疫，不能有兩套標準，希望議長代表台北市議會提出譴責。

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