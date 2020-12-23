為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    拒萊豬也拒萊牛！台中市議會通過要求修食安自治條例

    衛生局長曾梓展表示個人主張豬牛都是零檢出（記者蘇金鳳攝）

    衛生局長曾梓展表示個人主張豬牛都是零檢出（記者蘇金鳳攝）

    2020/12/23 17:49

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市議會國民黨黨團提出修正「台中市食品安全衛生管理自治條例」草案，要求豬肉瘦肉精零檢出，且也要納入牛肉，要求衛生局研議辦理，並要先召開公聽會聽取各方意見，今天（23日）獲市議會法規委員會通過。由於這是國民黨議員提案牛肉也要零檢出，民進黨市議員施志昌批評，國民黨議員是打臉當年同意開放萊牛的前總統馬英九與市長盧秀燕！

    衛生局長曾梓展表示，他個人立場是主張不管豬肉及牛肉都是零檢出，因為並不知道長期服用後對身體是否有傷害，對於法規委員會通過提案，會先召開公聽會聽取各方意見，若民眾反映要零檢出，就會把牛肉加入，提交市政會議通過後再提交市議會。

    美萊豬將在明年開放進口，國民黨在各地發動反制，市府昨天到台中市議會專案報告因應做法，國民黨市議員痛批「民進黨無良」，民進黨市議員施志昌認為國民黨同意萊牛進口卻反萊豬，因此建議，乾脆在「台中食品安全衛生管理自治條例」除了規定豬肉萊劑零檢出，連牛肉也要一併規劃；此語一出，引來國民黨市議員大聲鼓掌支持喊讚。

    國民黨市議會黨團書記長陳政顯立即著手，獲得33位市議員連署，並送至今天的法規委員會。會議開始前，國民黨市議員李中便拿著連署書告知曾梓展已有33位市議員連署，要求修正自治條例。

    民進黨市議員江肇國及黃守達表示，若衛生局真要修正，一定要調查開放進口美萊豬對民眾及產業的影響，且一定要開公聽會聽取意見。

    李中表示，修改食安法自治條例是民進黨提供的構想，而且已有33位市議員連署，已過半，衛生局一定要提修正案。另一位市議員楊正中表示，修改條文要明定禁萊豬、萊牛進入校園。

    法規委員會主席謝明源裁示通過，要求衛生局要提出納入牛肉零檢出的自治條例。

    對此，民進黨的市議員施志昌批評「國民黨又在作秀了」，國民黨市議員這種提案先是打臉馬英九與盧秀燕，接下來就是等著看「馬英九總統提出、盧秀燕投贊成票通過版」的美牛法案打臉「台中市國民黨團版」的美牛法令，國民黨團議員明知道法案最終會因為抵觸中央法規而無效，還是不惜犧牲盧秀燕，讓更多國人知道萊牛就是盧秀燕支持通過的法令。

    台中市議會法規委員會通過市議員要求增加萊牛零檢出的提案（記者蘇金鳳攝）

    台中市議會法規委員會通過市議員要求增加萊牛零檢出的提案（記者蘇金鳳攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    守護食安之夜改線上直播 江啟臣：支持指揮中心精進防疫作為
    2020/12/23 14:51

    守護食安之夜改線上直播 江啟臣：支持指揮中心精進防疫作為
    屏縣議會通過食安自治條例修正案 縣府：中央核定才實施
    2020/12/23 13:31

    屏縣議會通過食安自治條例修正案 縣府：中央核定才實施

    存投組 股債穩波動
    含瘦肉精肉品需標示 嘉縣食安自治條例修正案初審通過
    2020/12/23 10:25

    含瘦肉精肉品需標示 嘉縣食安自治條例修正案初審通過
    衛福部台灣豬貼紙自由下載 陳時中：若標示不實將開罰
    2020/12/22 16:22

    衛福部台灣豬貼紙自由下載 陳時中：若標示不實將開罰

    結合尖端技術　台電逐步實現低碳未來
    「我叫你惦惦！」賴士葆、蘇貞昌立院拍桌互嗆
    2020/12/22 12:42

    「我叫你惦惦！」賴士葆、蘇貞昌立院拍桌互嗆
    議員要求中捷事故及萊豬、日食分2天討論 張清照︰明天同時進行
    2020/12/21 15:01

    議員要求中捷事故及萊豬、日食分2天討論 張清照︰明天同時進行
    政治今日熱門
    喊「懸崖勒豬」！羅智強赴基隆點名蔡適應 護航萊豬就下架
    2020/12/22 22:07

    喊「懸崖勒豬」！羅智強赴基隆點名蔡適應 護航萊豬就下架

    中捷通車跳票市府「錯在相信履勘委員」 盧秀燕為失言道歉
    2020/12/22 18:32

    中捷通車跳票市府「錯在相信履勘委員」 盧秀燕為失言道歉

    吳釗燮與美環保署長惠勒通話 雙方將續深化環保合作
    2020/12/22 19:14

    吳釗燮與美環保署長惠勒通話 雙方將續深化環保合作

    萊豬事件被網友出征臉書 鄭運鵬神回霸氣反擊了
    2020/12/22 22:01

    萊豬事件被網友出征臉書 鄭運鵬神回霸氣反擊了

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播