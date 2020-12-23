拒萊豬也拒萊牛！台中市議會通過要求修食安自治條例

衛生局長曾梓展表示個人主張豬牛都是零檢出（記者蘇金鳳攝）

2020/12/23 17:49

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市議會國民黨黨團提出修正「台中市食品安全衛生管理自治條例」草案，要求豬肉瘦肉精零檢出，且也要納入牛肉，要求衛生局研議辦理，並要先召開公聽會聽取各方意見，今天（23日）獲市議會法規委員會通過。由於這是國民黨議員提案牛肉也要零檢出，民進黨市議員施志昌批評，國民黨議員是打臉當年同意開放萊牛的前總統馬英九與市長盧秀燕！

衛生局長曾梓展表示，他個人立場是主張不管豬肉及牛肉都是零檢出，因為並不知道長期服用後對身體是否有傷害，對於法規委員會通過提案，會先召開公聽會聽取各方意見，若民眾反映要零檢出，就會把牛肉加入，提交市政會議通過後再提交市議會。

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美萊豬將在明年開放進口，國民黨在各地發動反制，市府昨天到台中市議會專案報告因應做法，國民黨市議員痛批「民進黨無良」，民進黨市議員施志昌認為國民黨同意萊牛進口卻反萊豬，因此建議，乾脆在「台中食品安全衛生管理自治條例」除了規定豬肉萊劑零檢出，連牛肉也要一併規劃；此語一出，引來國民黨市議員大聲鼓掌支持喊讚。

國民黨市議會黨團書記長陳政顯立即著手，獲得33位市議員連署，並送至今天的法規委員會。會議開始前，國民黨市議員李中便拿著連署書告知曾梓展已有33位市議員連署，要求修正自治條例。

民進黨市議員江肇國及黃守達表示，若衛生局真要修正，一定要調查開放進口美萊豬對民眾及產業的影響，且一定要開公聽會聽取意見。

李中表示，修改食安法自治條例是民進黨提供的構想，而且已有33位市議員連署，已過半，衛生局一定要提修正案。另一位市議員楊正中表示，修改條文要明定禁萊豬、萊牛進入校園。

法規委員會主席謝明源裁示通過，要求衛生局要提出納入牛肉零檢出的自治條例。

對此，民進黨的市議員施志昌批評「國民黨又在作秀了」，國民黨市議員這種提案先是打臉馬英九與盧秀燕，接下來就是等著看「馬英九總統提出、盧秀燕投贊成票通過版」的美牛法案打臉「台中市國民黨團版」的美牛法令，國民黨團議員明知道法案最終會因為抵觸中央法規而無效，還是不惜犧牲盧秀燕，讓更多國人知道萊牛就是盧秀燕支持通過的法令。

台中市議會法規委員會通過市議員要求增加萊牛零檢出的提案（記者蘇金鳳攝）

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