「守護食安」取消動員 林為洲︰美豬是長久戰 未來轉進公投

國民黨立院黨團總召林為洲（右）、書記長林奕華（左）今23日召開「全民防疫動起來！反萊豬守夜活動」記者會，宣布活動改為網路線上進行。（記者塗建榮攝）

2020/12/23 15:43

〔記者陳昀／台北報導〕備戰萊豬審查明日立院表決，國民黨原訂今晚在立法院群賢樓外舉辦「守護食安之夜」活動、明天全天繞行立法院，但因昨日出現時隔253天的一起本土病例，立法院國民黨團總召林為洲、書記長林奕華下午臨時召開記者會宣布，群聚動員全部取消，但立委依然會在立院外守夜，所有活動改成線上直播，請支持者線上響應。

至於歷任黨主席還會不會參與活動？林為洲說，本來就沒有，明天也會取消，將通知相關單位取消交通管制，後續就先把戰線拉回立法院，未來會轉進公投，二階段連署目標50天搜集50萬份連署書，這是艱鉅任務，但最能體現民意。

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林為洲指出，「守護食安之夜」活動有重大變動，群眾動員部分全部取消；立委在濟南路守夜的活動繼續，但只有立委跟秘書，規模縮小；相關表演活動照舊，但提早在晚上9點結束，所有活動都改成線上直播，請支持者在線上一起守夜，共同守護台灣食安，反萊豬進口。

林為洲解釋，我國爆發新1例本土病例後疫情突然升高，擔心爆發國內群聚感染，國民黨團必須配合防疫指揮中心宣告的大型聚會指引規範，由於在實名制部分很難確保到位，在防疫優先情況下希望共體時艱，不要成為破口，因此決定改變活動形式，明天繞行立法院活動也一併取消，回到立法院內的院內攻防。

林奕華補充說，今晚6點半起國民黨、黨團、黨籍立委臉書會同步直播相關活動，歡迎大家線上打氣加油，線上關心。

林為洲指出，若超過大型活動規範的500人都會驅離，如果人不多、民眾主動守夜，會嚴格要求實名制、戴口罩等規範，雖然新公布的指引規範確實影響到國民黨反萊豬活動，但國內最關心的是疫情，美豬議題是長久戰，未來還有公投，現在應該集中精神配合防疫，待疫情趨緩、獲得控制，將繼續奮戰；原本已經完成的飲食區，都會由黨中央轉送給弱勢公益團體。

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