為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    「守護食安」取消動員 林為洲︰美豬是長久戰 未來轉進公投

    國民黨立院黨團總召林為洲（右）、書記長林奕華（左）今23日召開「全民防疫動起來！反萊豬守夜活動」記者會，宣布活動改為網路線上進行。（記者塗建榮攝）

    國民黨立院黨團總召林為洲（右）、書記長林奕華（左）今23日召開「全民防疫動起來！反萊豬守夜活動」記者會，宣布活動改為網路線上進行。（記者塗建榮攝）

    2020/12/23 15:43

    〔記者陳昀／台北報導〕備戰萊豬審查明日立院表決，國民黨原訂今晚在立法院群賢樓外舉辦「守護食安之夜」活動、明天全天繞行立法院，但因昨日出現時隔253天的一起本土病例，立法院國民黨團總召林為洲、書記長林奕華下午臨時召開記者會宣布，群聚動員全部取消，但立委依然會在立院外守夜，所有活動改成線上直播，請支持者線上響應。

    至於歷任黨主席還會不會參與活動？林為洲說，本來就沒有，明天也會取消，將通知相關單位取消交通管制，後續就先把戰線拉回立法院，未來會轉進公投，二階段連署目標50天搜集50萬份連署書，這是艱鉅任務，但最能體現民意。

    林為洲指出，「守護食安之夜」活動有重大變動，群眾動員部分全部取消；立委在濟南路守夜的活動繼續，但只有立委跟秘書，規模縮小；相關表演活動照舊，但提早在晚上9點結束，所有活動都改成線上直播，請支持者在線上一起守夜，共同守護台灣食安，反萊豬進口。

    林為洲解釋，我國爆發新1例本土病例後疫情突然升高，擔心爆發國內群聚感染，國民黨團必須配合防疫指揮中心宣告的大型聚會指引規範，由於在實名制部分很難確保到位，在防疫優先情況下希望共體時艱，不要成為破口，因此決定改變活動形式，明天繞行立法院活動也一併取消，回到立法院內的院內攻防。

    林奕華補充說，今晚6點半起國民黨、黨團、黨籍立委臉書會同步直播相關活動，歡迎大家線上打氣加油，線上關心。

    林為洲指出，若超過大型活動規範的500人都會驅離，如果人不多、民眾主動守夜，會嚴格要求實名制、戴口罩等規範，雖然新公布的指引規範確實影響到國民黨反萊豬活動，但國內最關心的是疫情，美豬議題是長久戰，未來還有公投，現在應該集中精神配合防疫，待疫情趨緩、獲得控制，將繼續奮戰；原本已經完成的飲食區，都會由黨中央轉送給弱勢公益團體。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    守護食安之夜改線上直播 江啟臣：支持指揮中心精進防疫作為
    2020/12/23 14:51

    守護食安之夜改線上直播 江啟臣：支持指揮中心精進防疫作為
    取消今明2日「食安之夜」集會抗爭 國民黨：改線上直播
    2020/12/23 14:17

    取消今明2日「食安之夜」集會抗爭 國民黨：改線上直播

    網路瘋傳投資法-存投組 立即簽到免費領紅利
    國民黨丟豬內臟還不夠 羅智強宣稱要「罷免挺萊豬立委」
    2020/11/30 22:19

    國民黨丟豬內臟還不夠 羅智強宣稱要「罷免挺萊豬立委」

    結合尖端技術　台電逐步實現低碳未來
    政治今日熱門
    喊「懸崖勒豬」！羅智強赴基隆點名蔡適應 護航萊豬就下架
    2020/12/22 22:07

    喊「懸崖勒豬」！羅智強赴基隆點名蔡適應 護航萊豬就下架

    中捷通車跳票市府「錯在相信履勘委員」 盧秀燕為失言道歉
    2020/12/22 18:32

    中捷通車跳票市府「錯在相信履勘委員」 盧秀燕為失言道歉

    吳釗燮與美環保署長惠勒通話 雙方將續深化環保合作
    2020/12/22 19:14

    吳釗燮與美環保署長惠勒通話 雙方將續深化環保合作

    萊豬事件被網友出征臉書 鄭運鵬神回霸氣反擊了
    2020/12/22 22:01

    萊豬事件被網友出征臉書 鄭運鵬神回霸氣反擊了

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播