中選會委員被提名人陳恩民：公投與選舉分開 是很好的做法

中央選舉委員會委員被提名人陳恩民今23日出席立法院內政委員會並備詢。（記者塗建榮攝）

2020/12/23 13:28

〔記者吳書緯／台北報導〕中選會委員被提名人陳恩民今天表示，公民投票和公職人員選舉分開舉辦，以基層選務的立場而言，「是很好的做法」；曾經歷2018年九合一大選的選務工作的陳恩民回憶，當時「真的是惡夢」。

立法院內政、司法聯席會今天審查中選會委員陳恩民同意案，行政院副秘書長何佩珊報告指出，中選會前委員周志宏經總統特任為銓敘部長，行政院依規定提名委員陳恩民，任期至2021年11月3日止；陳恩民為無黨籍，也無雙重國籍或外國永久居留權，現職為建德法律事務所合夥律師，專長民、刑事訴訟、選舉法規、法律扶助業務。

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陳恩民自2018年8月起兼任新竹市選舉委員會常任監察小組委員並為召集人迄今；民進黨立委張宏陸質詢時問陳恩民，如何看2018年九合一選舉併公投的亂象？

陳恩民不假思索表示，「那真是一個惡夢」，選前就已預料到，當天有10個公投案，與其他五合一選舉，勢必是很難負荷，在有限的人力以及投開票所就是固定那麼大，動線具體還能在規劃有限。

陳恩民回憶實際經歷狀況，當天下午4點要結束投票時，被通知到新竹竹北的國小，到現場發現有些投票所已經完成投票，有些則還在排隊，選務人員當場北已經圈選完投票器材趕快挪過去使用，因此後來因應此現象，「公投法」修正將公投與公職人員選舉分開，以基層的選務來看「我們認為是很好的做法」。

民進黨立委羅美玲提到，雖然已經立法將公投與公職人員選舉「脫鉤」，是否2018年時的「邊投票、邊開票」公投亂象就會一併解除？陳恩民說，依他目前看法，由於公投會成幾案還難以預料，但以目前「公投法」規定，將公投與公職選舉分開，以工作負擔來說，目前來看應該可以接受。

國民黨立委鄭正鈐質詢時，引用台灣民意基金會的問卷調查指出，超過53.8%的國人是不相信中選會具有獨立性，在目前超過半數國人對中選會擔任獨立機關的薄弱，若陳恩民擔任中選會委員，由何種方式可以提高國人信任感？

陳恩民表示，最重要就是依法行政，依法行政的部分若以公投為例，作為中選會委員，就是每個公投案進來後，依照「公投法」規定，做為法律人就是審核每個要件「該通過就要讓人家通過」。

內政委員會召委、民進黨立委沈發惠表示，人事同意權案審查完竣，無異議通過，送交院會公決。

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