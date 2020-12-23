議員祝賀陳其邁56歲生日 議會今閉幕總預算還沒審完

議員祝陳其邁（左）生日快樂。（記者葛祐豪攝）

2020/12/23 12:46

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市議會第三屆第四次定期大會，今天在議長曾麗燕敲槌下閉幕，由於今天是高雄市長陳其邁56歲的生日，議員也祝他生日快樂，不過陳其邁恐怕快樂不起來，因為總預算審不完，明年1月中旬加開臨時會，對市政推動將造成若干影響。

今天是高雄市議會第三屆第四次定期大會，最後一天的議程，上午仍進行報告事項，上午11點多，市長陳其邁與各局處長進入議場列席，由議長曾麗燕敲槌，宣布本會期結束。

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曾麗燕表示，第四次定期大會的任務仍然尚未完成，還是跟各位議員說聲「大家辛苦了」，謝謝陳市長及市府團隊，積極配合本次定期大會的召開，也感謝全體議員善盡職責、認真問政、捍衛市民權益。

曾麗燕說，過去一年，高雄不論在政治或是經濟民生各方面，歷經許多考驗，高雄要好，市民生活要改善，府會責無旁貸，要共同努力。

曾麗燕隨後敲槌，宣布本會期散會，台下議員不分藍綠，響起「市長生日快樂」的聲音，陳其邁也逐一與議員握手致意。

陳其邁今年56歲，他對過生日一事相當低調，但因今天也是議長曾麗燕的農曆生日，議會中午特別在餐廳擺桌，祝兩位壽星生日快樂，並進行府會交流。

不過，陳其邁的56歲生日，恐怕快樂不起來，因高雄市議會第三屆第四次定期大會，藍營動輒提議清點人數的「額數」問題，導致總預算二、三讀時，共十度流會，總預算只審了約3分之1，預定於明年1月中旬加開臨時會，對市政推動將造成若干影響。

高雄市議會議長曾麗燕宣布本會期閉幕。（記者葛祐豪攝）

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