蔣公、孫文分不清？一校清除威權象徵移到「我愛蘿莉」那一尊

高雄市鳳山區中正國校內蔣介石銅像，目前尚未清除。該校非促轉會Podcast節目所指之學校。（記者陳鈺馥攝）

2020/12/23 12:11

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院促轉會近期製作的轉型正義Podcast節目，以輕鬆詼諧方式探討為何要「拿掉」蔣公銅像威權象徵。並反思蔣介石只是一個普通人、獨裁者，民眾為何要去崇拜他？如果1960年代像現在一樣科技發達，國家說不定會規定你手機螢幕首頁須設成蔣介石，按時收看鮭魚往上流影片。

節目主持人與促轉會來賓討論，蔣介石銅像之所以在全台普遍出現，乃政府為了合理化蔣家政權威權統治，孫文銅像沒有蔣介石銅像多，即可證明這一點。尤其過去科技不發達，媒體被政府控制，在各級學校及公共空間設立銅像，目的是為了洗腦人民，走出去到處都有中正路，隨處可見領導人銅像，鈔票銅板都是蔣的臉，很自然會認為這是一個偉大的人。

請繼續往下閱讀...

並舉例，促轉會推動清除威權象徵，許多學校很願意配合，但有一所學校剛好有兩尊銅像，一尊是孫中山、一尊是蔣介石，兩尊剛好都是光頭造型，校方分不出哪一尊是蔣介石，就隨便將其中一尊移走交差，結果疑似移到「我愛蘿莉」（指孫文每段婚姻均娶年輕比他小很多的少女）那一尊。

節目提醒，威權象徵是用歌功頌德方式去看待領導人，轉型正義應將一生功過攤開，讓人知道過去威權統治侵害人權是不對的，未來才不會有人犯同樣錯誤，以致重新出現獨裁領袖，讓民主社會又重新回到獨裁，而蔣介石這個人確實是白色恐怖來源，許多台灣人因他家破人亡，所以蔣介石的評價勢必不會像美國總統林肯，不要拿美國也有林肯銅像合理化威權象徵。（12:20更新）

白色恐怖不義遺址高雄鳳山海軍明德訓練所大門口附近之蔣介石銅像，目前仍矗立於勝利路上。（記者陳鈺馥攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法