蔣公、孫文分不清？一校清除威權象徵移到「我愛蘿莉」那一尊
〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院促轉會近期製作的轉型正義Podcast節目，以輕鬆詼諧方式探討為何要「拿掉」蔣公銅像威權象徵。並反思蔣介石只是一個普通人、獨裁者，民眾為何要去崇拜他？如果1960年代像現在一樣科技發達，國家說不定會規定你手機螢幕首頁須設成蔣介石，按時收看鮭魚往上流影片。
節目主持人與促轉會來賓討論，蔣介石銅像之所以在全台普遍出現，乃政府為了合理化蔣家政權威權統治，孫文銅像沒有蔣介石銅像多，即可證明這一點。尤其過去科技不發達，媒體被政府控制，在各級學校及公共空間設立銅像，目的是為了洗腦人民，走出去到處都有中正路，隨處可見領導人銅像，鈔票銅板都是蔣的臉，很自然會認為這是一個偉大的人。
請繼續往下閱讀...
並舉例，促轉會推動清除威權象徵，許多學校很願意配合，但有一所學校剛好有兩尊銅像，一尊是孫中山、一尊是蔣介石，兩尊剛好都是光頭造型，校方分不出哪一尊是蔣介石，就隨便將其中一尊移走交差，結果疑似移到「我愛蘿莉」（指孫文每段婚姻均娶年輕比他小很多的少女）那一尊。
節目提醒，威權象徵是用歌功頌德方式去看待領導人，轉型正義應將一生功過攤開，讓人知道過去威權統治侵害人權是不對的，未來才不會有人犯同樣錯誤，以致重新出現獨裁領袖，讓民主社會又重新回到獨裁，而蔣介石這個人確實是白色恐怖來源，許多台灣人因他家破人亡，所以蔣介石的評價勢必不會像美國總統林肯，不要拿美國也有林肯銅像合理化威權象徵。（12:20更新）