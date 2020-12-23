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    蘇貞昌：台灣防疫進入下半場 別讓打拚付諸東流

    行政院長蘇貞昌強調防疫需要大家共同努力。（取自蘇揆臉書）

    行政院長蘇貞昌強調防疫需要大家共同努力。（取自蘇揆臉書）

    2020/12/23 11:35

    〔記者李欣芳／台北報導〕時隔253天之後，台灣再度發生武漢肺炎本土病例，行政院長蘇貞昌今天上午表示，台灣進入防疫的下半場，請大家遵守規矩，戴口罩、勤洗手、多消毒、少聚眾，政府會嚴厲執行相關罰則。請大家多配合，不要讓全民打拚的成果付諸東流，一起守護全民安全。

    蘇貞昌在臉書表示，防疫需要大家同心協力，造成破口卻只需一己之力，台灣堅守疫情超過250天，卻再次出現本土案例，這也提醒我們絕對不該鬆懈，政府也會加強防疫。

    他指出，針對接下來的跨年大型集會活動，指揮中心已經宣布將加強相關集會活動防疫措施如下：（1）場內應提供足量消毒物品、公廁提高消毒頻率、不得販售飲食。（2）室內活動落實實聯制、不得販售無座位票，須規劃量體溫及手部消毒的固定入口。（3）參與活動全程佩戴口罩，禁止喝水以外的飲食，經勸導不聽者，予以裁罰。（4） 居家檢疫、隔離、自主健康管理期間，有發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常等疑似症狀的人，不得參加相關活動。（5）為利通知防疫相關訊息，請攜帶手機。

    蘇貞昌請大家多配合，強調不要讓全民打拚的成果付諸東流，一起守護全民安全。

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