中選會委員被提名人陳恩民 不在籍投票「先求穩 再求好」

中央選舉委員會委員被提名人陳恩民今23日出席立法院內政委員會並備詢。（記者塗建榮攝）

2020/12/23 11:30

〔記者吳書緯／台北報導〕立法院內政、司法聯席會今審查中選會委員被提名人陳恩民同意案；針對不在籍投票議題，陳恩民表示，「先求穩，再求好」，先針對公民投票部分推動，目前中選會已在研擬「公民投票不在籍投票法」草案；不過，行政院副秘書長何佩珊隨後在備詢時表示，無法保證草案能趕得上明年8月公投。

前中選會委員周志宏升任銓敘部長後出缺，行政院日前提名律師陳恩民函送立院審查，立法院內政、司法聯席會今天審查中選會委員陳恩民同意案；根據行政院提供簡歷，陳恩民現職為建德法律事務所合夥律師，專長民、刑事訴訟、選罷法規、法律扶助業務，並自2018年8月起兼任新竹市選舉委員會常任監察小組委員並為召集人迄今。

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內政委員會召委、民進黨立委沈發惠提到，陳恩民在審查資料對於不再籍投票的立場有所保留，而多位立委在質詢時都提到美國大選不再籍投票所發生的弊端，因此詢問陳恩民對於不再籍投票的看法。

陳恩民表示，不在籍投票的目的是希望行使投票權，以選務機關的立場，沒有理由反對，「公民投票法」也有提到要推動不在籍投票，以中選會現在態度是先求穩再求好，據他瞭解目前中選會有研擬「公民投票不在籍法」草案。

陳恩民說，「先求穩」的部分是指先進行公民投票的部分，不針對總統、公職人員的部分，而就他了解，「公民投票不在籍法」的內容限定在申請制與移轉投票上。

民進黨立委王美惠則詢問行政院副秘書長何佩珊，行政院對於未來不再籍投票，僅限於公投還是公職人員選舉也朝向這個方向？何佩珊明確表示，「目前行政院並沒有規劃公職人員採取不在籍投票」，而在「公投法」修法後，有要求以法律制定不在籍投票，行政部門已在研擬法律草案。

王美惠又問，草案何時送出？何佩珊說，目前還在研擬，行政部門送到立院之前，還要跟執政黨立委協調，目前還沒決定送出去，行政部門研討而已；王美惠又問「明年來得及嗎」？何佩珊表示，沒有把握。

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