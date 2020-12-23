為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    共軍擾台增添戰備壓力 社會各界110年敬軍慰問社團授旗起跑

    軍友社舉辦「中華民國社會各界110年敬軍慰問社團授旗典禮」，由理事長李棟樑授予來自社會各界產業社團敬軍旗幟，象徵民國110年敬軍慰問行動正式起跑。（圖：軍聞社提供）

    軍友社舉辦「中華民國社會各界110年敬軍慰問社團授旗典禮」，由理事長李棟樑授予來自社會各界產業社團敬軍旗幟，象徵民國110年敬軍慰問行動正式起跑。（圖：軍聞社提供）

    2020/12/23 08:47

    〔記者羅添斌／台北報導〕共軍頻繁以軍機、船艦擾台，影響我海空域安全，也增添我戰備壓力，為慰勉官兵辛勞，軍友社舉辦「中華民國社會各界110年敬軍慰問社團授旗典禮」，計有臺灣省進出口商業同業公會聯合會等36個社團代表參加，由理事長李棟樑授予來自社會各界產業社團敬軍旗幟，象徵民國110年敬軍慰問行動正式起跑。

    軍友社從104年起恢復「敬軍慰問團授旗儀式」，讓工商企業界、社會慈善團體及各級主管機關共同參與、重視與支持敬軍活動。104年敬軍慰問團為27團，6年來累計達197團；統計103-109年全國各界工商企業社團參與敬軍慰問活動計4384場次（其中由軍友社理事長李棟樑率團慰問1210場次），敬軍慰問金額超過6億元。

    軍友社昨舉辦「中華民國社會各界110年敬軍慰問社團授旗典禮」，由理事長李棟樑授予來自社會各界產業社團敬軍旗幟，象徵民國110年敬軍慰問行動正式起跑。

    李棟樑指出，國軍是國家安全、社會安定的重要力量。近期共軍頻繁以軍機、船艦擾台，共軍軍機更不時跨越台灣海峽中線及台灣西南方防空識別區，影響我海空域安全。國軍官兵不分晝夜在第一時間攔截並監控，充分展現國軍保國衛民守護家園的決心，值得全體國人的信賴與肯定。因此，他多次前往各個海、空軍基地，代表全國各界對國軍全天候守護國土家園的辛勞與貢獻，表達慰問與敬意，讓官兵都能感受到社會各界對國軍的支持與肯定。

    國防部副部長張冠群致詞時表示，軍友社及社會各界多年來以服務官兵、急難慰助、敬軍慰問為首要工作，推動國軍官兵、眷屬福利不遺餘力，一直是國軍的堅強後盾；並感謝社會各界對國軍的支持與關懷，溫暖安慰國軍弟兄姐妹戍守家園的辛勞。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    馬祖前線今晨7.8度 李棟樑率團慰訪官兵送暖
    2020/12/17 14:11

    馬祖前線今晨7.8度 李棟樑率團慰訪官兵送暖
    鄭文燦端午節勞軍 軍方單位全到場一次搞定
    2020/06/22 20:28

    鄭文燦端午節勞軍 軍方單位全到場一次搞定

    南投創作道安台語歌 結合廣場舞宣導
    黃偉哲春節勞軍 訪視防空飛指部贈加菜金
    2020/01/17 19:14

    黃偉哲春節勞軍 訪視防空飛指部贈加菜金
    春節勞軍 饒慶鈴領軍送上最高敬意
    2020/01/17 16:54

    春節勞軍 饒慶鈴領軍送上最高敬意
    黑鷹失事》為國軍官兵加油打氣 軍友社啟動三軍勞軍活動
    2020/01/04 11:32

    黑鷹失事》為國軍官兵加油打氣 軍友社啟動三軍勞軍活動
    政治今日熱門
    共機今三度擾台！驅離廣播過程錄到「媽的、公鯊小」（音檔）
    2020/12/22 11:59

    共機今三度擾台！驅離廣播過程錄到「媽的、公鯊小」（音檔）

    扯！ 高市議會預算審不完 最後一天上午又流會
    2020/12/22 11:24

    扯！ 高市議會預算審不完 最後一天上午又流會 影片

    英國爆發武肺變種病毒 蘇揆：尊重專家、認同趨嚴
    2020/12/22 11:37

    英國爆發武肺變種病毒 蘇揆：尊重專家、認同趨嚴

    我駐美代表處更名「進行中」？外交部：意指持續進行的努力
    2020/12/22 11:46

    我駐美代表處更名「進行中」？外交部：意指持續進行的努力

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播