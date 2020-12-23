共軍擾台增添戰備壓力 社會各界110年敬軍慰問社團授旗起跑

軍友社舉辦「中華民國社會各界110年敬軍慰問社團授旗典禮」，由理事長李棟樑授予來自社會各界產業社團敬軍旗幟，象徵民國110年敬軍慰問行動正式起跑。（圖：軍聞社提供）

2020/12/23 08:47

〔記者羅添斌／台北報導〕共軍頻繁以軍機、船艦擾台，影響我海空域安全，也增添我戰備壓力，為慰勉官兵辛勞，軍友社舉辦「中華民國社會各界110年敬軍慰問社團授旗典禮」，計有臺灣省進出口商業同業公會聯合會等36個社團代表參加，由理事長李棟樑授予來自社會各界產業社團敬軍旗幟，象徵民國110年敬軍慰問行動正式起跑。

軍友社從104年起恢復「敬軍慰問團授旗儀式」，讓工商企業界、社會慈善團體及各級主管機關共同參與、重視與支持敬軍活動。104年敬軍慰問團為27團，6年來累計達197團；統計103-109年全國各界工商企業社團參與敬軍慰問活動計4384場次（其中由軍友社理事長李棟樑率團慰問1210場次），敬軍慰問金額超過6億元。

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軍友社昨舉辦「中華民國社會各界110年敬軍慰問社團授旗典禮」，由理事長李棟樑授予來自社會各界產業社團敬軍旗幟，象徵民國110年敬軍慰問行動正式起跑。

李棟樑指出，國軍是國家安全、社會安定的重要力量。近期共軍頻繁以軍機、船艦擾台，共軍軍機更不時跨越台灣海峽中線及台灣西南方防空識別區，影響我海空域安全。國軍官兵不分晝夜在第一時間攔截並監控，充分展現國軍保國衛民守護家園的決心，值得全體國人的信賴與肯定。因此，他多次前往各個海、空軍基地，代表全國各界對國軍全天候守護國土家園的辛勞與貢獻，表達慰問與敬意，讓官兵都能感受到社會各界對國軍的支持與肯定。

國防部副部長張冠群致詞時表示，軍友社及社會各界多年來以服務官兵、急難慰助、敬軍慰問為首要工作，推動國軍官兵、眷屬福利不遺餘力，一直是國軍的堅強後盾；並感謝社會各界對國軍的支持與關懷，溫暖安慰國軍弟兄姐妹戍守家園的辛勞。

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