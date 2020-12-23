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    獨家》台中市被統戰？兵役宣導品擷圖中國解放軍握拳敬禮

    台中市南區公所的兵役宣導文宣，插圖畫的竟是握拳敬禮的中國解放軍。（民眾提供）

    台中市南區公所的兵役宣導文宣，插圖畫的竟是握拳敬禮的中國解放軍。（民眾提供）

    2020/12/23 00:07

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市南區區公所最近發放與市民有切身關係的宣導品，結果有眼尖民眾發現，在兵役資訊欄位援用的圖片中，三名軍人竟是握拳，與台灣軍人舉掌敬禮大不同，明顯是中國解放軍的敬禮方式，懷疑是直接擷圖，痛批正值兩岸關係緊張之際，此舉不無被統戰聯想。

    南區區公所解釋，同仁當時為了製作兵役役政相關資料，想說直接以陸海空三軍軍人圖片較醒目，也更引人注意，一時不察才從網路上抓了這張圖，壓根未注意也不曉得握拳敬禮的是中國解放軍，坦承的確是疏忽，下次會改進。

    南區公所為了讓民眾了解市府最近有那些政策，貼心印製相關宣導品，正面是搭乘公車如何申請優惠的各種管道，背面上方是明年行政機關辦公日曆表，中間是明年全面換發國民身分證的宣導，至於最下方則是台中兵役資訊e路通，強調役政資訊不漏接！並附上一張穿著陸海空制服的軍人圖，加深印象。

    只是問題就出在這張軍人圖片，有眼尖民眾發現，這三位軍人的敬禮手勢竟是握拳，而且是中國解放軍的敬禮方式，他為此痛批說，據了解，中國宣誓時舉拳而不是舉掌，最主要的原因是源於入黨宣誓動作，因中共黨章明確指出黨員必須面向黨旗作入黨宣誓，動作是舉起右手，握緊拳頭，對着太陽穴。

    此動作在社會主義和工人運動中，被稱作「紅色敬禮」，是反法西斯的象徵、民族解放運動的通用禮儀，連同解放軍握緊拳頭敬禮，象徵力量、團結、堅持和決心，對中國而言，還寓意「拳拳之心」，以示忠誠。

    而我國軍人舉手敬禮的方式，只要有當過兵的人都知道，還有一套制式標準，那就是上臂抬平與肩同高，手指，手腕，必須伸直成一直線，也就是說，係以舉掌方式敬禮，明顯與中國共產黨黨員或解放軍的握拳敬禮大不同。

    立法院副院長蔡其昌表示，國軍的兵役宣導事涉對國家的認同感，被民眾發現相關單位草率行事，查核上也不用心，隨便上網抓素材就放入兵役宣導文宣品廣發，實在有辱國軍形象，呼籲趕緊全面回收已經發出去的文宣品，也希望相關單位未來在文宣品的製作上能更加注意！

    台中市南區公所宣導品的背面。（民眾提供）

    台中市南區公所宣導品的背面。（民眾提供）

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