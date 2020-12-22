西太平洋聯合反潛演習 美日法軍艦劍指中國

馬侃號（上）、翡翠號（中）、日向號（下）組成編隊航行。（取自美軍太平洋艦隊推特）

2020/12/22 22:53

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國加強對中國的軍事施壓，據美國軍媒《星條旗報》（Stars and Stripes）21日報導，美國、日本、法國日前罕見在西太平洋舉行聯合軍事演習，三國出動神盾艦、直升機母艦、核潛艦等演練反潛作戰，共同維護印度太平洋海上安全與自由航行。

報導中說，美國海軍證實，15日至17日，美軍伯克級神盾驅逐艦馬侃號（DDG-56）連同P8A反潛巡邏機，與法國紅寶石級核動力攻擊潛艦「翡翠號」（Emeraude，S604）、塞納河號支援艦（FS Seine A-604），以及日本海上自衛隊直升機護衛艦「日向號」（DDH 181），共同於菲律賓海執行反潛操演。

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日本海上自衛隊強調，此軍事演練重點是美日法海軍的整合反潛作戰戰術，以及加強三方合作支援印太地區的海上安全；美軍也在聲明稿中指出，雖然美海軍經常與日本海自共同演訓，但少有機會能與法國海上部隊在第7艦隊作戰區進行操演，此次演習進一步驗證美軍與盟邦網路的廣度、深度與價值。

此外，美軍太平洋艦隊表示，派駐關島的美軍洛杉磯級核動力攻擊潛艦「阿什維爾號」（USS Asheville），11日與法軍「翡翠號」在關島附近水域展開聯合訓練，形容這是罕見的機會。「翡翠號」與「塞納河號」支援艦正在西太平洋部署，上月30日訪問關島的美軍基地。法軍強調，在疫情及政治危機威脅海上安全之際，發揮在印太地區強大戰略關係的功效，至關重要。

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