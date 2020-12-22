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    紅磚屋熄燈引熱議 林姿妙自掏腰包買140本黃春明小說贈局處首長

    宜蘭縣長林姿妙（左）購入140本黃春明得獎新作《秀琴，這個愛笑的女孩》，贈給縣府一級局處首長及學校校長。右為宜蘭縣文化局長宋隆全。（記者蔡昀容攝）

    宜蘭縣長林姿妙（左）購入140本黃春明得獎新作《秀琴，這個愛笑的女孩》，贈給縣府一級局處首長及學校校長。右為宜蘭縣文化局長宋隆全。（記者蔡昀容攝）

    2020/12/22 15:03

    ［記者蔡昀容／宜蘭報導］黃春明11月發函宜蘭縣政府，稱活化空間任務已經圓滿，欲撤出百果樹紅磚屋，引起外界熱議，猜測是否與政治干擾有關。縣長林姿妙自掏腰包，購買黃春明得獎新作《秀琴，這個愛笑的女孩》，今（22）日分送給縣府一級局處首長，肯定黃春明對宜蘭文學的貢獻。

    林姿妙表示，黃春明是國寶級文學家，也是宜蘭的寶，感謝老師對宜蘭文學的貢獻；黃春明的小說《秀琴，這個愛笑的女孩》獲得「台北國際書展大獎小說獎」，所以她自掏腰包約3萬元，買了140本，贈與縣府局處首長及學校校長，書內還有黃春明的親筆簽名。

    林姿妙強調，她對黃春明非常尊敬，希望他的文學作品可以讓更多人知道，所以才自掏腰包買書幫忙行銷，與縣府無關。

    黃春明接受縣政府委託，8年前經營紅磚屋，但因免繳租金，國民黨議員屢屢抨擊縣府「圖利特定團體」；去年底審查預算，附帶決議要求「紅磚屋應從明年（2021年）以公開招標方式徵選經營廠商」，外界質疑，黃春明與團隊可能因為委屈，才撤離紅磚屋。

    據了解，林姿妙11月到黃春明家中拜訪，談了1個多小時，請黃春明老師繼續經營紅磚屋，但黃春明希望把時間留下來寫書，並表示會與團隊討論。11月縣府收到黃春明的公文，希望交棒給年輕人經營紅磚屋。

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