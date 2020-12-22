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    海巡用砲權逾越總統職權？ 海委會：戰爭狀態以國防法為準

    海委會澄清，如果進入戰爭狀態，將依照國防法，配合國防部指揮調度，沒有逾越總統職權問題。（記者洪定宏翻攝）

    海委會澄清，如果進入戰爭狀態，將依照國防法，配合國防部指揮調度，沒有逾越總統職權問題。（記者洪定宏翻攝）

    2020/12/22 14:47

    〔記者洪定宏／高雄報導〕海洋委員會預告修改「海岸巡防機關器械使用條例」，因為特別強調東沙南沙情勢緊張，兩岸軍事衝突一觸即發，因此再度修改用砲權的位階，引發台大教授姜皇池投書媒體，質疑海委會主委逾越總統職權。

    海委會今天上午舉辦施政成效及未來工作重點記者會，媒體詢問預告修改器械使用條例，有無民眾提出意見等問題。

    海委會指出，尚無民眾提出意見，但收納姜皇池的投書，做為日後討論的參考，並針對他的建議，提出澄清。海委會強調，「海岸巡防機關器械使用條例」僅規範平時狀況，包括中國民兵船攻擊的「準戰爭」灰色地帶。

    換句話說，如果進入戰爭狀態，海委會將改依國防法第4條，配合國防部指揮調度。

    國防法第4條規定，作戰時期，國防部得因軍事需要，報請行政院許可，將其他依法成立的武裝團隊，納入作戰序列運用。

    海委會指出，修改「海岸巡防機關器械使用條例」主因是組織改變，加上兩岸情勢緊張，有必要明確規範，但針對的是「平時」，以及遭受中國民兵船攻擊的自衛行動，都不是戰爭狀態。

    海委會在修正「海岸巡防機關器械使用條例」第8條的說明提及，近年台灣周遭海域安全威脅提升，部分敵對行動涉及準軍事性質的武力危害或攻擊，考量相關處置的敏感性與妥適性，故新增第2項，將用砲權力提升至海洋委員會主任委員。

    另外，考量海巡艦艇及東沙南沙地區較遠，可能面臨突然遭受不明砲擊，導致重大傷亡或通聯受阻斷等威脅，有即時自衛反擊及對應防處的必要，故新增第3項，得由現場最高指揮官判斷認定用砲時機與即時應處。

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