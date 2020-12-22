大鵬脫西裝！馮世寬：誰在汙辱退輔會欺壓榮民 我再脫一次西裝

退輔會主委馮世寬昨在《築路英雄》微電影首映會前，與參與中橫闢建的林阿好女士握手致意。（記者吳書緯攝）

2020/12/22 13:32

〔記者吳書緯／台北報導〕國民黨立委鄭天財日前在立院國防委員會質詢退輔會主委馮世寬時，因原住民廠商與退輔會的財務爭訟案，質疑退輔會「欺負原住民」，雙方爆發口角，隨後鄭天財潑咖啡、馮世寬見狀當場脫西裝欲下台與鄭理論，後被勸阻；馮世寬昨緬懷榮民興築3條橫貫公路的為國貢獻，再次表示「誰在汙辱我們退輔會欺壓榮民，我再脫一次西裝」。

退輔會監製、榮民榮眷基金會拍攝的《築路英雄》微電影，昨日特別選在中橫沿線的武陵農場舉行首映典禮，馮世寬率退輔會相關官員出席，馮在觀影過程中也數度拭淚；馮世寬致詞緬懷榮民、榮眷為對國家的付出，讓國人更深刻的瞭解橫貫公路帶來交通的便捷，直接挹注觀光產業的效益，甚至深具戰略價值。

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由於疫情原因，近期全台瘋國旅，退輔會所屬農場的住宿也經常滿房；馮世寬盼，透過媒體報導，讓社會共鳴，當國人抱怨訂不到退輔會所屬農場的房間時，能感念榮民前輩的付出，選在武陵農場舉辦首映而非台北，目的就是紀念榮民精神，當年若無榮民闢路，今天「我們連山都進不來」。

因此，馮世寬說，「誰在汙辱我們退輔會欺壓榮民，我再脫一次西裝」；意有所指11月於立院國防委員會時，鄭天財潑咖啡後，馮世寬一個箭步脫掉西裝欲與鄭天財理論的往事；馮世寬此番言論也引發在場退輔會官員與榮民的笑聲與叫好。

另外，馮世寬也解釋，為何他不穿西裝參與首映，因為第一個原因是退輔會出席的處長都穿西裝，他若穿西裝就無法顯見他是主委，其次是「我怕有咖啡」，全場再次傳出滿場笑聲。

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