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    陳柏惟指名嘴在中有財產參選卻未申報 蘇揆︰忠誠最重要

    台灣基進立委陳柏惟今天在立法院會質詢指出，有名嘴參選民意代表卻未申報在中國的財產。（記者劉信德攝）

    台灣基進立委陳柏惟今天在立法院會質詢指出，有名嘴參選民意代表卻未申報在中國的財產。（記者劉信德攝）

    2020/12/22 12:04

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣基進立委陳柏惟今日在立法院院會質詢表示，有些名嘴在中國有財產，參選民意代表卻未申報在中國的財產，還有國會助理在當共諜的，「當你想到要當統派的時候，就已經是有雙重國籍了」；行政院長蘇貞昌答詢強調，當公職人員或參選民代，忠誠是最重要的。

    陳柏惟指出，中國對台灣有併吞企圖，相關國防產業不能中資涉入，各部會也都在防範中國滲透，但在司法上有些事情可以做，例如公職候選人的國外財產應該申報，但問題是廉政署對有國外房產的查不到，很明顯有些人就是在賺人民幣，但怎樣都查不到。

    陳柏惟舉例，有一個統派名嘴在中國上海交通大學教書當所長，每個星期都可以在中國節目上看見這個人當名嘴，鼓吹台灣要接受中國統一或批判總統無能，但這個人上次參選不分區立委，完全都沒有申報在中國的財產，常理而言，這怎麼有可能？蘇揆回應，應該不可能。

    陳柏惟接著說，中華民國有承認雙重國籍，但雙重國籍不能擔任公務人員，至於財產申報方面不管在哪邊的都應該要申報。「當你想到要當統派的時候，就已經是有雙重國籍了，我這個論述沒有錯吧！」

    陳柏惟說，對國家忠誠是擔任公職人員必要條件之一，現在問題是這些人很明顯有中資背景或在中國有財產和事業，要來參選民意代表，大家就會想是不是為了中國利益來打拼，這種人就不是台灣的民意代表，國外都有相關立法禁止的案例。

    蘇揆表示，這可分成「身分」、「財產」、「誠實」來談，身分是看是否外國人身分，財產是不管在哪邊都要申報，查不查的到是另外一回事。第三、你要當公職人員或參選民代，忠誠是最重要的。

    蘇揆談及，財產申報後機關會公告，讓國內知道這個人財產，若在中國或哪邊有財產，而不誠實申報，這都可以檢舉，政府也會來查，若不誠實申報會有相關處罰，社會也會來質疑這人不老實。

    陳柏惟質疑，這些人只要想做統派，就有雙重國籍！蘇揆回應，要怎樣要立法是立法院的職權，但台灣漸漸已不處罰思想犯。

    陳柏惟建議，不是要處罰思想犯，而是這些人有收中國錢，想要在國會做什麼，重點是收錢和財產部分，政府能不能有所作為。要當共諜的不是只有民意代表，還有國會助理在當共諜被抓的，應該要有規範民意代表、國會助理權利義務的立法。

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