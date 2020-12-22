賴香伶盼公部門增員額 政院人總：總量上限16萬900人

行政院長蘇貞昌22日赴立院報告備詢，右為行政院人事行政總處人事長施能傑。（記者劉信德攝）

2020/12/22 10:57

〔記者陳鈺馥／台北報導〕民眾黨立委賴香伶今日在立法院院會問及，有政府會做事，有政府也要給人，政府許多業務一直新增，應讓公務員有榮譽感及提升能量，在總員額法及釋字785號上要求調整勞動條件，目前處理進度？行政院人事行政總處人事長施能傑指出，最近總量上限是16萬900人，人員有增有減，目前還可以因應。

施能傑說明，3年以內要重視健康權，我們很積極在處理。有3個層次可以處理，有些業務真的人力短缺，應適當增加人力，也納入預算，預算都已經逐年增加，幾個機關有在做調整。

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施能傑提及，最近總量上限是16萬900人，除司法機關外是可以做一些彈性調整，目前只要機關有需求，我們認為可行的，都還可以因應，因為人員有增有減。

賴香伶質疑，民航局及所屬單位準備增加378個員額，為何民航局能夠一下增加這麼多，比勞動部的職安署多，例如職安署只有334個編制人力，到底16萬900人是天花板不能動？還是能夠重新調配，還有些單位無法增加只能委外，這裡面有無矛盾。

施能傑回應，這沒有太大矛盾，總量是否調整需視情形，目前盤點尚未到那個階段，每兩年會來審視一次。關於人力多寡要看業務有無爆量，也會考慮資訊數位工具的應用，也會考慮機關現有員額是用到什麼程度。

賴香伶提及，公部門臨時人員方面，5年前是3萬多人，到2019年5萬多人，政府用大量臨時人員來做業務，相關保障沒有那麼完美，有政府會做事，卻都在用臨時人員；施能傑說，如果是長期的會用正式公務人員，即使是臨時人員也都有符合法律。

賴香伶質疑，還有1100多名巡山員，有300多人是用約僱方式，民航局都能聘僱那麼多人，職安署職安檢查員卻多是用約聘僱。行政院長蘇貞昌表示，民航局那個他有去聽主持，因為台灣現在隨著國際局勢和航空器，相關人才培養非常不容易，任何細節都攸關飛航安全，不能有任何空窗。

此外，對於勞動基金運用局國內投資組前組長游迺文爆出貪汙、炒股弊案，賴香伶表示，這件事發生至今，只有組長游迺文被抓起來，沒有人下台。游在組長任內被檢舉過6次，行為早就逾越法律及職權，為何不需職務輪調？施能傑指出，僅一條鞭的人員要輪調，法律、政風會做輪調。

賴香伶追問，游迺文並未納入洗錢防制法高風險對象。法務部長蔡清祥說，尊重列管單位 若認為需要列管，法務部也會接受建議名單給行政院核定；蘇揆表示，案件層級不會送到他那邊核定，這件案子是勞動部主動及廉政署偵查才發現；賴香伶說，所以是送副院長。

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