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    市府淪桃花窟 盧秀燕要求局處首長上性平課、列考核

    中市府團隊屢爆桃花，盧秀燕罕見市政會議「提出警告」，通令各局處首長都要上性平課。（記者蘇孟娟攝）

    中市府團隊屢爆桃花，盧秀燕罕見市政會議「提出警告」，通令各局處首長都要上性平課。（記者蘇孟娟攝）

    2020/12/22 10:42

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市政府團隊今年以來屢有局處首長、主管爆桃花，更因桃色風暴下台，台中市長盧秀燕上午罕見在市政會議中「提出警告」，強調她是六都唯一女市長，更重視性平，並數度加強語氣，「尤其首長更要注意」，一定要以身作則、重視觀感，「若有人違反，會非常重視」，除加以懲處或沒辦法留任；盧秀燕更宣布，明年起各局處首長及重要主管都要參加性別平等課程，更促研考會列入重要考核依據。

    台中市府團隊今年起重要局處首長桃花連環爆，引來「桃花窟」之譏，讓女性市長盧秀燕立場特別尷尬，輿論及民意觀感均形成壓力，今日市政會議中，由社會局長彭懷真進行「建構性別友善城市」專案報告，盧秀燕在報告結束後罕見對全體市府團隊「提出警告」，強調她是六都中唯一女性首長，「性平在我們城市要特別加強」。

    盧秀燕說，推動性平不僅市府公務基層同仁要注意，她加重語氣強調，「尤其首長更要注意」，首長必須要有性平觀念，還說，「性平性平不是只掛在嘴巴」，更要強力落實推動，當場宣佈從明年起，各局處首長及重要主管都要參加性平課程，並責成研考會列入做重要考核資料。

    盧秀燕再說，尤其重要主管一定要以身作則、重視觀感，如有違反，「會非常重視」，加以懲處或沒辦法留任，她說，希望台中市公務人員為民表率，尊重自己及尊重別人，達到性別平等。

    此外，她還說，台中市除各局處及各區公所，很多專業業務須另組成委員會，台中市大大小小委員會有200多個，但性別平等比例非常低，她上任時就發現性平比例是六都最後一名，但因委員均在任期內沒辦法調整，今年底大部份任期無論是2年到4年一任者，任期均正好屆滿，她利用機會做了性平努力，也促請各局處自己審視各委員會是否達性平標準，持續努力達成。

    中市府團隊屢爆桃花，盧秀燕罕見市政會議「提出警告」，通令各局處首長都要上性平課。（記者蘇孟娟攝）

    中市府團隊屢爆桃花，盧秀燕罕見市政會議「提出警告」，通令各局處首長都要上性平課。（記者蘇孟娟攝）

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