籲民眾跨年少到群眾聚集場所 蘇揆：看電視可看比較多角度

行政院長蘇貞昌呼籲民眾，注意跨年、元旦連假的防疫。（記者劉信德攝）

2020/12/22 09:35

〔記者黃欣柏／台北報導〕再過幾天就要迎來2021年，行政院長蘇貞昌今在立院受訪時表示，近來他與蔡英文總統最擔心的事情，就是很多地方要辦跨年晚會，擔心民眾因為台灣這麼久以來的平安而鬆懈，因此他拜託各地方政府一定要做到防疫要求，也呼籲民眾要惜福，沒有必要就少到群眾聚集的地方，「在家看電視反而可以看比較多的角度！」

蘇揆今受訪表示，最近蔡總統與他曾就整個台灣面對的國內外局勢，以及未來幾年政府要做的事情密切交換意見，兩人比較擔心的是，再過不到10天就要過年，很多地方要辦跨年晚會，現在面對英國疫情突變，國際上也有很多二次疫情爆發，台灣竟然可以辦這麼大的集會，真的是非常不容易，但他也要拜託國人同胞惜福，沒有必要盡量少到群眾聚集的場合。

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蘇揆呼籲，民眾如果要到這類場合，一定要遵守防疫SOP，包括配戴口罩、保持防疫距離等，如果有任何症狀更是絕對不能前往，同時他也要拜託各地方政府務必做到人車分流、要求配戴口罩等防疫要求。

蘇揆說，他與蔡總統最擔心的，就是大家因為台灣這麼久以來的平安而鬆懈，最近也確實發現有一些鬆懈的現象，拜託大家一定要惜福、要做好，沒有必要就不要去群眾聚集的地方，在家看電視反而可以看比較多的角度，現在國外很多政治領袖也都呼籲人民不要出外，否則這可能就是「最後一個感恩節」、「最後一個聖誕節」，拜託大家在接下來的跨年與元旦連假，務必要做好各方面管理。

對於是否針對英國疫情管制入境，蘇揆僅表示，有關防疫的一切措施與步驟，拜託國人同胞要聽指揮中心的要求並嚴密配合，這樣台灣才能守住防疫成績。

蘇揆也強調，這一年來真的非常辛苦，感謝國人同胞的支持、合作，「我們確實做出很可觀的成績！」對於明年美豬進口，政府也一定會嚴格把關、明白標示，且一定不會讓萊豬進校園，現在也看到有進口商明白表示不會進口萊豬，進口肉製品也會清楚地在包裝上標示不含萊劑，請國人安心。

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