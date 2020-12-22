為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    籲民眾跨年少到群眾聚集場所 蘇揆：看電視可看比較多角度

    行政院長蘇貞昌呼籲民眾，注意跨年、元旦連假的防疫。（記者劉信德攝）

    行政院長蘇貞昌呼籲民眾，注意跨年、元旦連假的防疫。（記者劉信德攝）

    2020/12/22 09:35

    〔記者黃欣柏／台北報導〕再過幾天就要迎來2021年，行政院長蘇貞昌今在立院受訪時表示，近來他與蔡英文總統最擔心的事情，就是很多地方要辦跨年晚會，擔心民眾因為台灣這麼久以來的平安而鬆懈，因此他拜託各地方政府一定要做到防疫要求，也呼籲民眾要惜福，沒有必要就少到群眾聚集的地方，「在家看電視反而可以看比較多的角度！」

    蘇揆今受訪表示，最近蔡總統與他曾就整個台灣面對的國內外局勢，以及未來幾年政府要做的事情密切交換意見，兩人比較擔心的是，再過不到10天就要過年，很多地方要辦跨年晚會，現在面對英國疫情突變，國際上也有很多二次疫情爆發，台灣竟然可以辦這麼大的集會，真的是非常不容易，但他也要拜託國人同胞惜福，沒有必要盡量少到群眾聚集的場合。

    蘇揆呼籲，民眾如果要到這類場合，一定要遵守防疫SOP，包括配戴口罩、保持防疫距離等，如果有任何症狀更是絕對不能前往，同時他也要拜託各地方政府務必做到人車分流、要求配戴口罩等防疫要求。

    蘇揆說，他與蔡總統最擔心的，就是大家因為台灣這麼久以來的平安而鬆懈，最近也確實發現有一些鬆懈的現象，拜託大家一定要惜福、要做好，沒有必要就不要去群眾聚集的地方，在家看電視反而可以看比較多的角度，現在國外很多政治領袖也都呼籲人民不要出外，否則這可能就是「最後一個感恩節」、「最後一個聖誕節」，拜託大家在接下來的跨年與元旦連假，務必要做好各方面管理。

    對於是否針對英國疫情管制入境，蘇揆僅表示，有關防疫的一切措施與步驟，拜託國人同胞要聽指揮中心的要求並嚴密配合，這樣台灣才能守住防疫成績。

    蘇揆也強調，這一年來真的非常辛苦，感謝國人同胞的支持、合作，「我們確實做出很可觀的成績！」對於明年美豬進口，政府也一定會嚴格把關、明白標示，且一定不會讓萊豬進校園，現在也看到有進口商明白表示不會進口萊豬，進口肉製品也會清楚地在包裝上標示不含萊劑，請國人安心。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    同婚法案比喻萊豬行政命令 蘇揆：社會看見我們站在正確一方
    2020/12/22 09:19

    同婚法案比喻萊豬行政命令 蘇揆：社會看見我們站在正確一方
    送夕陽 迎曙光 要碰運氣
    2020/12/22 05:30

    送夕陽 迎曙光 要碰運氣

    南投創作道安台語歌 結合廣場舞宣導
    美豬將上演表決大戰 蘇揆盼綠委「為台灣需求一致投票」
    2020/12/21 17:29

    美豬將上演表決大戰 蘇揆盼綠委「為台灣需求一致投票」
    萊豬審查24日表決 蘇揆舉同婚專法︰民進黨團應堅守價值
    2020/12/21 15:30

    萊豬審查24日表決 蘇揆舉同婚專法︰民進黨團應堅守價值
    蘇貞昌今赴史瓦帝尼大使館 弔唁病逝總理戴安伯
    2020/12/21 13:02

    蘇貞昌今赴史瓦帝尼大使館 弔唁病逝總理戴安伯
    蘇偉碩所提數據差了千倍 蘇貞昌：有錯就更正才是正確態度
    2020/12/21 10:37

    蘇偉碩所提數據差了千倍 蘇貞昌：有錯就更正才是正確態度
    蘇、蔡出席新北屏東同鄉會餐敘 總統肯定蘇揆政績
    2020/12/20 16:16

    蘇、蔡出席新北屏東同鄉會餐敘 總統肯定蘇揆政績
    政治今日熱門
    駐美外館更名「台灣代表處」進行式？外交部：無確切時程
    2020/12/21 22:17

    駐美外館更名「台灣代表處」進行式？外交部：無確切時程

    新制服、新空間！民進黨高雄市黨部全面改造 明年春節重新亮相
    2020/12/21 17:03

    新制服、新空間！民進黨高雄市黨部全面改造 明年春節重新亮相

    南市議會民進黨團新總召產生 副總召林志展扶正
    2020/12/21 13:29

    南市議會民進黨團新總召產生 副總召林志展扶正

    找唐鳳直播為新身分證掛保證 徐國勇：各界有信心無顧慮才實施
    2020/12/21 14:15

    找唐鳳直播為新身分證掛保證 徐國勇：各界有信心無顧慮才實施

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播