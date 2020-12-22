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    中國每月對台網攻逾3千萬次 廖宏祥：台灣有權在網路戰行使自衛權

    曾任麥道航太駐台代表與戰爭學院榮譽講座教授廖宏祥建議，國安威脅不限於實體，中國多年來每月對台灣發動網絡攻擊超過3千萬次，屢侵犯我國主權，因此台灣有權在網絡戰中行使自衛權。（資料照）

    曾任麥道航太駐台代表與戰爭學院榮譽講座教授廖宏祥建議，國安威脅不限於實體，中國多年來每月對台灣發動網絡攻擊超過3千萬次，屢侵犯我國主權，因此台灣有權在網絡戰中行使自衛權。（資料照）

    2020/12/22 09:00

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕俄羅斯對外情報局（SVR）透過美國軟體供應商SolarWinds公司供應給政府與各大公司的軟體與服務進行駭客攻擊，最近被發現已成功滲透到美國國務院、國土安全部、商務部、財政部及美國著名500大企業。關於美遭俄駭客網路戰攻擊，對台灣有何啟示？曾任麥道航太駐台代表與戰爭學院榮譽講座教授廖宏祥建議，國安威脅不限於實體，中國多年來每月對台灣發動網絡攻擊超過3千萬次，屢侵犯我國主權，因此台灣有權在網絡戰中行使自衛權。

    廖宏祥指出，此次俄駭客攻擊的性質、精心的手法，可能需要幾個月或更長時間，才能知道破壞程度。但毫無疑問，這次俄羅斯的攻擊對美國國安可用災難形容；並突顯美國雖為世界第一資訊強國，且投入無數資源防範威脅，其弱點仍曝露無遺。

    廖宏祥談及，俄羅斯的駭客在SolarWinds把更新軟體提供給客戶下載前就已植入惡意程式。毫無戒心的客戶隨後下載被更改過的軟體，其中包括隱藏的後門邏輯，使駭客能入侵受害者的電腦與網絡。

    「這就是供應鏈攻擊！」廖宏祥說，它先滲透供應鏈中安全性要求較低，但受到客戶信任的供應商當跳板來攻擊目標。供應鏈攻擊需要大量資源和長久時間，才能有所斬獲，所以幾乎一定是國家在背後主導。

    在過去幾年中，美國聯邦政府投資數十億美在「愛因斯坦」系統，用於偵測、防範外部入侵。但因為是供應鏈的内部攻擊，而不是使用已知外部入侵，因此愛因斯坦系統完全失敗了。

    據分析，俄羅斯駭客經由滲透攻擊，得以接觸大量的敏感電腦與網絡，並利用取得的權限進一步獲得對其視為優先目標的網絡管理控制權。對這些目標，駭客還能掩蓋自己足跡，進行「遠端持久造訪」。

    同時，因爲惡意程式還在無數的電腦網絡中，俄羅斯駭客仍可持續的滲透和控制某些網絡。且在俄羅斯控制的網絡中，他們有權限破壞或更改數據，並冒充内部官員。在美國國內情勢和地緣政治緊張之際，俄羅斯利用網路影響力和假訊息，可以輕易將危機升級，亦讓美國更難防範。

    這對台灣的啓示是什麽呢？廖宏祥強調，國安威脅不限於實體，網路攻擊對經濟與國安議題皆造成嚴重威脅，國際間紛以官方力量或軍事方式加以因應。由於中國多年來每月對台灣發動網絡攻擊超過3000萬次，侵犯我國的主權，台灣有權在網絡戰中行使自衛權。

    廖宏祥指出，在網路戰領域，防禦非常昂貴，不能保證達到百分之百資訊安全。相比之下，滲透攻擊要便宜有效得多。網路戰的本質是電子戰的延伸，和干擾目標國家雷達與阻斷通訊的電子戰沒有不同。

    廖宏祥提及，網路戰中運用的「隱匿蹤跡技術」可將風險降到最低，而且具有合理的可否認性，適合在和平時期運用。

    他表示，台灣有許多先進的駭客，例如在國際駭客競賽中贏得許多獎項，但他們的能力並未被整合到國家安全體系中。其中有些人或被政府以打零工的方式短期僱用，以執行單一的任務。由於工作沒有持久性、一致性，其專業知識與技術幾乎不會對我們的敵人構成威脅。

    他呼籲，在一定程度上，我國在網路戰的能力可以贏得國際尊重，並可將其用作情報交換的槓桿。糟糕的是，我們有些駭客及其產品，被以色列、美國等國家重金買走，造成我國人才的損失，蔡總統常説「資安即國安」，寓兵於民在21世紀的電腦網路戰有更重要意義。

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