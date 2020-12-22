批陽管處卸責 耿葳：竟讓擎天崗牛群活活餓死

陽明山擎天崗今年多頭水牛離奇死亡，動保處公佈死因為營養不良，議員耿葳批評陽管處推卸責任。（資料照）

2020/12/22 00:31

〔即時新聞／綜合報導〕擎天崗今年20多頭水牛離奇死亡，21日動保處初步判定死亡原因為「長期營養獲取不足」。對此，台北市議員耿葳仍續批陽明山國家公園管理處（陽管處）推卸責任，避開一系列錯誤決策。

陽管處發言人張順發21日表示，初步討論陽明山上水牛近期接連離奇死亡的死因，應是牛群棲息地食物的營養成分不夠有關，加上近期連續多天下雨、氣候較寒冷，部分牛隻因長期營養不良導致死亡。

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對此，耿葳在臉書痛批，陽管處不該將牛的營養不良推給氣候，刻意避開人為的錯誤決策。耿葳指出，陽管處在2019年10月便開始建造刺網圍籬，縮限水牛棲息地，放任牛群在刺網內自生自滅，陽管處須對此決策負責。

耿葳也引述文化大學胡正恆教授2019年12月份公佈的「陽明山地區擎天崗野化水牛群組數量與追蹤紀錄」，研究中指出，刺網內「草原過小，可能導致草料食物不足」，如今牛隻死亡原因正是營養不良，懷疑陽管處無視學者警告，涉嫌虐待牛隻致死。

此外，耿葳也懷疑陽管處隱匿牛隻死亡消息，據瞭解，今年10月14日至11月底牛隻有7頭異常死亡，12月1日至6日也有7頭死亡，而耿葳12月7日打電話通報台北市動保處，耿葳表示，在她通報前，動保處完全不知道擎天崗發生嚴重水牛死亡狀況。陽管處涉嫌隱匿，呼籲動保處依法開罰。

耿葳質疑，牛隻死亡消息在媒體曝光後，陽管處立即派人剪破刺網，並在7日及8日緊急對牛投糧，卻在第一時間對外說牛可能是進入冬天冷死的，明顯幫自己錯誤政策卸責，呼籲陽管處對牛隻活活餓死出面說明，負起責任。

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