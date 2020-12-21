鄭文燦籲柯文哲共同承擔水肥問題 北市府：盼中央出面協調

台北市長柯文哲、桃園市長鄭文燦今出席北台區域發展推動委員會第17屆首長會議暨成果展，席間2人不時低聲交換意見。（記者劉信德攝）

2020/12/21 15:45

〔記者郭安家／台北報導〕北台區域發展推動委員會今天上午由台北市政府舉辦，北台7縣市首長及代表都出席，而最近爆發桃園市、台北市水肥大戰，桃園市長鄭文燦親自出席並利用致詞時間，當面向台北市長柯文哲表示「水肥只佔處理量一點點而已」，反觀桃園處理幫忙台北市處理24萬公噸各式廢棄物，呼籲區域責任共同承擔、台灣會更有競爭力。

尷尬的是，鄭文燦致詞期間，柯文哲的右手插入西裝外套抓癢許久，鄭文燦致詞結束後眾人紛紛鼓掌，但柯文哲並未鼓掌。而記者會後，眾人上舞台排排站留影，台上的鄭文燦、各縣市首長們堆出笑容，柯文哲卻板著臉孔、一臉嚴肅無笑容，會後柯文哲還打哈欠；接著柯主動和苗栗縣副縣長鄧桂菊、新竹縣長楊文科握手，不理背後的鄭文燦。

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鄭文燦提到，很多責任要共同承擔，包括大家關心的垃圾處理、廢棄物處理，以大區域範圍承擔會更有效率，也可以創造多贏；水肥只占處理量一點點而已，桃園400多家處理廠跟資源化工廠，處理北市、新北的汙泥、廢輪胎、日光燈管、寶特瓶、廢木料、各種醫療廢棄物，桃園市處理北市的部分大概24萬公噸、處理新北市大概58萬公噸，要區域責任、共同承擔，朝向區域共同治理，相信台灣會更有競爭力。

對此，台北市政府副發言人戴于文表示，縣市政府的水肥站應負責處理轄內的水肥問題，桃園市政府應該負起責任；不管是水肥或是垃圾處理等問題，各縣市都遇到困難，因此呼籲中央應該出面協調處理，在平等互惠的原則下，啟動跨縣市的支援機制，共同合作解決困難。

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