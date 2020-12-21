工人難找 高市議會民進黨團促市府規畫獎勵方案

李喬如等高市議員舉辦公聽會，為缺工問題找尋解決方案。（記者王榮祥翻攝）

2020/12/21 15:28

〔記者王榮祥／高雄報導〕針對近期不少舊屋重建卻找不到工人，以及營建業因台商回流大興土木，整體缺工情況頗嚴重；李喬如等多位民進黨高市議員今召開公聽會，針對缺工問題提出短中長期解決方案，建議市府提供獎勵計畫，鼓勵青年加入營造業。

高市議員李喬如、鄭孟洳、林智鴻、黃秋媖，今聯合召開「針對高雄市青年參與營建業工地實務作業的職場達人補助方案」公聽會，針對缺工問題提出短中長期解決方案。

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議員們表示，接到不少市民陳情，欲將舊屋重建無工可請，另有建築和營造業粗工嚴重不足，盼望勞工局等相關單位提出解決方案。

台灣省區營造公會高雄市辦事處及多位營造業者在會中表示，缺工不僅導致建案交屋期延長半年，更因工資大漲加重營建成本，目前模板、綁鋼筋、泥作等師傅1天工資2700到2800元，若1個月工作22天，年薪也有70多萬元，比部分上班族薪資高。

然而現有工人年齡層多在50歲以上，年輕人對徒手工有刻板印象，包括工作環境差、辛苦、社會地位較低等，都加劇缺工情況。

業者期盼與教育局有合作機會，建立職校合作平台，或請政府規劃補助人力聘用，協助翻轉產業形象。

勞工局指出，針對失業市民在從事營建業，有5000至7000元的補助方案，工務局則針對翻轉產業形象，表示可評估拍攝一日建築工人影片，塑造職人文化。

青年局長張以理則表示，青年局會努力做產業與年輕人的溝通橋樑，除了協助扭轉產業形象外，也會與勞工局對接，針對營造業與製造業，提出「獎勵辦法」，讓剛畢業或離開職場的青年「快速上工」，並透過擴大舉辦體驗實習、職涯探索，納入營建業的元素，讓年輕人從學生時代即知相關工作內容，列入職涯規劃之中。

議員們也提出舉辦建築工博覽會，補足短期缺工同時也型塑職人形象，並建議政府協助拍攝形象影片、網路公播，而中期給予實質補助，長期從教育著手灌輸工人的專業形象，以及協助企業與職校進行合作，甚而類似ROTC預備軍官模式，補助在學學費，畢業由企業聘用等。

同時也建議勞工、青年、工務局等單位，合作規劃短中長期的補助研究方案，鼓勵青年加入營造土木工作。

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