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    找唐鳳直播為新身分證掛保證 徐國勇：各界有信心無顧慮才實施

    內政部長徐國勇和行政院政委唐鳳一同開直播，說明新式身分證政策。（記者涂鉅旻翻攝自內政部臉書專頁）

    內政部長徐國勇和行政院政委唐鳳一同開直播，說明新式身分證政策。（記者涂鉅旻翻攝自內政部臉書專頁）

    2020/12/21 14:15

    〔記者涂鉅旻／台北報導〕我國「新式身分證」換發遭遇諸多挑戰，外界擔心是否衍生資安疑慮。為此，內政部長徐國勇今日中午與行政院政務委員唐鳳一同在臉書開直播釋疑。徐國勇強調，新式身分證資料揭露少，又是印製新台幣的中央印製廠委製，防偽技術優於現在紙本身分證，另內政部也不會掌握使用者的數位足跡。另外，新身分證絕對會在各界有信心、無顧慮後才實施，盼各界放心。

    徐國勇今日中午和唐鳳在內政部臉書專頁開直播，詳細解釋新一代身分證的特性與回應外界疑慮。唐鳳表示，新一代身份證只揭露姓名、身分證字號、生日以、相片、結婚狀態，而沒有配偶姓名等，「因為那是人家的個資」。

    唐鳳也說，雖新一代身分證可以選擇附加自然人憑證功能，有利於報稅等，但他現在仍是身分證和自然人憑證各一張卡，因為身分證會帶身上、自然人憑證則放家裡，有需要才拿出來使用，這也是涉及個人選擇，不會強迫。而新式身分證內含配偶、父母姓名、出生地等「別人的個資」，則要設定六位數密碼才能讀取，且也可以選擇「鎖卡」不讓別人讀取。假若有些機構需要配偶姓名等資訊，相關機構需要向內政部申請核准，才能讀取加密區資料。

    另外對於數位足跡問題，徐國勇表示，也有立委關心此問題，他向民眾保證，相關資料絕對不會連回內政部。

    至於安全標準，唐鳳表示，數位身分證晶片由台積電設計，且設計時就設定只能讀取資料，不能更改與追加功能。另外數位身分證的印製，由中央印製廠運用空白卡製作，不管台積電或中央印製廠，都看不到個資。

    徐國勇表示，第一次請領身分證不用錢，由政府出資，但若遺失，再次請領的成本要價900元，因此民眾務必妥善保管。

    唐鳳表示，現在政府有二個安全測試計畫，首先新竹市民可以自願申請具有效力的正式卡，另一方面會請國內有公信力、得過國際獎項的資安團隊，透過測試卡來驗證個資保護，假若找到問題，相關單位都會修正 。徐國勇說，找到漏洞的資安團隊也可獲得高額獎金。

    徐國勇表示，現今已有128國、佔全球82％國家使用晶片身分證，我國又是數位大國，包括學者、竹科工程師也跟他反應，我國應該可以採用數位身分證，但包括民眾的各界反應，內政部都會搜集參考並精進。

    唐鳳也說，包括比利時、瑞典、愛沙尼亞等國，在推動數位身分證時，都有完整溝通程序，並經過資安測試等確認才會換發，並非開這場直播完、不溝通就政策就直接上路，政府會溝通到各界安心才會開始換發。

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