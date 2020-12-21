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    蔣萬安：應澄清而非提告蘇偉碩 陳時中：提告不得已

    法院社會福利及衛生環境委員會21日審查兒童及少年福利與權益保障法部分條文修正草案，衛福部長陳時中會前受訪。（記者廖振輝攝）

    法院社會福利及衛生環境委員會21日審查兒童及少年福利與權益保障法部分條文修正草案，衛福部長陳時中會前受訪。（記者廖振輝攝）

    2020/12/21 11:50

    〔記者林良昇／台北報導〕反萊豬醫師蘇偉碩日前公開聲稱萊劑比搖頭丸毒250倍，被衛福部食藥署以散布不實訊息告發，國民黨立委蔣萬安今質疑衛福部在製造寒蟬效應，應發新聞稿或開記者會澄清錯誤訊息，做法不智，衛福部長陳時中答詢指出，已經有不斷澄清，希望錯誤訊息能及時更正，是不得已才提告。

    陳時中今出席立法院社福及衛環委員會，蔣萬安質詢時提及衛福部提告蘇偉碩，詢問陳時中是誰的決定？陳時中答詢表示，是食藥署提出相關建議，應該就是他的決定。

    蔣萬安質疑，前行政院發言人丁怡銘日前對牛肉麵店店家指名道姓，被店家拿出檢驗報告證明，當時並未遭衛福部依食安法第46條之1告發，標準何在？陳時中答詢說，相關言論很多，是選擇對社會影響比較嚴重的﹔至於丁怡銘，已被警察單位用社維法偵辦。

    蔣萬安進一步質疑，蘇偉碩所言是根據相關論文，有所本，是論文數據誤值，根據食安法第46條之1，需造成損害，但現在萊豬並未開放進口，並不存在台灣，目前並未造成任何公眾或他人損害，衛福部若認為說法不正確，應出來透過新聞稿或記者會的方式澄清說明，不該提告造成寒蟬效應，若未來檢察官不起訴或法官判無罪，可能會變成法院認證，做法不智。

    陳時中答詢指出，之前已有再三說明，不斷澄清了，「是不得已才這樣做的」，是希望錯誤訊息能夠及時更正，沒有要製造寒蟬效應。

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