葉毓蘭批內政部逼婦聯會轉型 徐國勇：政治團體沒存在必要

國民黨立委葉毓蘭今日質疑，行政法院裁定婦聯會廢止立案停止執行，內政部竟不甩，今日還對立委提案要修人團法刪除「政治團體」敬表同意。（記者陳鈺馥攝）

2020/12/21 11:32

〔記者陳鈺馥／台北報導〕「政黨法」修正上路近3年，規定政治團體須轉型為政黨或解散，民進黨立委沈發惠提案修正「人民團體法」，刪除「政治團體」相關條文，今日引發國民黨立委葉毓蘭質疑是針對婦聯會個案修法，行政法院都已裁定廢止立案停止執行，內政部為何一定要逼人家轉型；對此，內政部長徐國勇在立法院內政委員會答詢強調，這是通案！政治團體已經沒有存在的必要。

葉毓蘭質疑，婦聯會被強逼要轉政黨否則就被解散一事還在打官司，婦聯會目前還沒有轉型，現在還在訴訟中，立法院卻要修「人團法」刪掉政治團體相關條文，這會不會違憲疑義？

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徐國勇回應，訴訟是權益，還是會尊重大院審議。

葉毓蘭批評，這是不是個案性立法，修法顯然是針對婦聯會而來？不可以有針對性個案。徐國勇表示，關於婦聯會最主要是黨產會處理。有56個政治團體依法須轉型，這是通案！當政治團體轉型為政黨，人團法相關的政治團體規定就沒有必要。

葉毓蘭追問，為何一定要逼人家轉型，內政部還對於立委提案修法「敬表同意」？徐國勇說，這是立法院通過的法律，內政部是依法執行，事實上政治團體已經沒有存在的必要。

提案立委沈發惠則表示，「政黨法」通過是我國法治一大進步，所提修法被葉毓蘭這樣認知，「我很驚訝」！他說明，為何不要有唱歌團體、跳舞團體、經濟團體，而會有政治團體，這是因為過去戒嚴體制不承認其他政黨，所以就用政治團體名義，人團法用專章來規範這些。

沈發惠指出，「政黨法」規定政治團體2年內須轉政黨，2年期限早就屆滿，連4個月寬限期都已經過了，上路至今3年時間，如果個案訴訟可以影響要不要立法，這樣是本末倒置，畢竟台灣是一個法治化國家。

內政部長徐國勇今日表示，政黨法是立法院通過法律，內政部是依法執行。事實上政治團體已經沒有存在的必要。（記者陳鈺馥攝）

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