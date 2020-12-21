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    首頁　>　政治

    苗栗市代會副主席延宕1個多月才補選 王封台出線

    王封台再次當選副主席，強調將加強監督市政及為民服務工作。（記者張勳騰攝）

    王封台再次當選副主席，強調將加強監督市政及為民服務工作。（記者張勳騰攝）

    2020/12/21 11:00

    〔記者張勳騰／苗栗報導〕第11屆苗栗市民代表會前主席邱炳光，於10月中旬病逝，代表會於上月13日進行主席補選，因副主席人選擺不平，並未同時舉行補選，經過1個多月各方角力及協調，今天才進行補選，結果由曾任代表會副主席的王封台以12票高票當選。

    邱炳光於10月18日病逝，後來進行主席補選，由原副主席楊喬安高票當選，成為苗栗市代會首位女性主席，依往例當天也應隨即進行副主席補選，但因人選擺不平而延後。

    據指出，欲角逐副主席寶座的有前主席呂文松、前副主席王封台、代表朱毅君及謝承恩、劉秀蘭、謝長慶等人，欲參選者，各有代表支持，而呂、王及朱所掌握的代表席次差不多，但經縣長徐耀昌及市長邱鎮軍等居中協調，多數代表轉支持王封台。

    苗栗市代會今天上午10點多進行副主席補選，15席代表全部出席，投開票結果，王封台獲12票，朱毅君、梁嬌雪及楊得君各得1票。

    王封台隨後宣誓就職，王封台曾任三屆水源里長，這次是「三連霸」連任苗栗市代表，上屆獲選副主席，這次補選再次回鍋。

    王封台表示，將全力配合主席維持代表會和諧，並監督市政，對於好的政策會全力支持，同時加強為民服務工作。

    獲選副主席的王封台，在苗栗縣政府人事處官員監督下宣誓就職。（記者張勳騰攝）

    獲選副主席的王封台，在苗栗縣政府人事處官員監督下宣誓就職。（記者張勳騰攝）

    開票結果，王封台以12票高票當選。（記者張勳騰攝）

    開票結果，王封台以12票高票當選。（記者張勳騰攝）

    苗栗市代會進行副主席補選，圖為開票情形。（記者張勳騰攝）

    苗栗市代會進行副主席補選，圖為開票情形。（記者張勳騰攝）

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