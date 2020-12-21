「我老婆、爸媽名字你不會知道」 徐國勇力讚數位身分證

徐國勇今在立法院內政委員會誇讚，數位身分證會比紙本身分證更方便，在數位身分證外觀上，「我老婆、爸爸媽媽的名字，你不會知道！」（記者叢昌瑾攝）

2020/12/21 10:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕數位身分證引發外界諸多疑慮，內政部長徐國勇今天中午將首度與數位政委唐鳳進行網路直播釋疑。徐國勇今天先在立法院內政委員會誇讚，數位身分證會比紙本身分證更方便，在數位身分證外觀上，「我老婆、爸爸媽媽的名字，你不會知道！」

民進黨立委黃世杰質詢問，有關中午要和數位政委唐鳳進行直播，能否先說明一下？徐國勇談及，關於數位身分證，唐鳳會以她專業立場來說明，中午自己會比較像是主持人，唐鳳會比較像是來賓。

請繼續往下閱讀...

國民黨立委陳玉珍則表示，中研院資訊法中心有對數位身分證提出3大問題，第一、數位身分證將對台灣的自由民主體制帶來立即而重大的威脅。第二、現行條件下強制發行數位身分證欠缺符合憲法的法制基礎。第三、數位身分證同步推動的跨機關業務資料共享與整體智慧政府計畫，欠缺符合可課責性的設計與作法。

陳玉珍質疑，數位身分證會增加人民被監控的風險，要如何避免留下數位足跡？徐國勇回應，數位身分證從馬總統執政以來，都是行政院重要政策。他要強調的是「我們不會去監控」，不會留下使用的數位足跡。

陳玉珍提及，國外用法律直接禁止數位足跡收集，有讓人民知道數位足跡在哪些單位？徐國勇說，有個資法規定，不僅是去識別化，也包含收集的部分，內政部不會去收集資料，使用資料也不會回傳給內政部。

陳玉珍質疑，會不會以國家安全之民進行整體資料收集，內政部不會去收集數位足跡？徐國勇重申，內政部不會去收集數位足跡，內政部也不會去要，健保局和衛福部也不會給，若民眾對於自然人憑證有疑慮，可以選擇不開通，數位身分證在全世界已有128個國家在用。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法