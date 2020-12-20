台海軍情》中共航艦山東號經台海 呂禮詩：可能到南海操演

國防部今晚證實，中國解放軍航艦山東號（見圖）航經台灣海峽。（美聯社資料照）

2020/12/20 23:44

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部今晚證實，中國解放軍航空母艦「山東號」今日由北向南通過台灣海峽，國軍派海、空兵力警戒、監控。對此，前海軍官校軍事學科部教官呂禮詩分析，已成軍且可搭載艦載機的「山東號」，是否在南海和正進行海試的「075」兩棲攻擊艦，進行打擊群對抗操演，以及未來是否直接常駐海南島三亞港，值得繼續觀察。

對於山東號航艦取道台海，呂禮詩研判和冬季天候有關，他指出，雖然位於中國山東的青島屬長年不凍港口，但因近日及未來天氣展望均在攝氏零度左右，甲板結冰可能造成訓練意外，故判研山東號航艦赴南海目的，在於持續強化戰訓，與美軍伯克級神盾驅逐艦馬斯廷號（USS Mustin DDG89）通過台海無關。

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呂禮詩進一步表示，山東號去年底成軍後，現階段已具備戰力，可搭載艦載機執行任務。而海軍艦艇並非「郵輪」，而是多會在航行的路程之中，一路進行操演，值得觀察待「山東號」前往南海後，是否和中共南海艦隊正在海試的「075」兩棲攻擊艦進行打擊群對抗操演。

另外，呂禮詩也指，「山東號」此次南下後，是否近期不會北返，而是直接常駐海南省三亞軍港，也值得觀察。

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