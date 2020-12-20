貪食蛇機車遊中壢宣傳罷免投票 王浩宇：尊重

貪食蛇機車遊行從罷王總部出發，並繞行中壢數條主要幹道。（記者李容萍攝）

2020/12/20 20:41

［記者李容萍／桃園報導］桃園市議員王浩宇罷免案月前經中央選舉委員會審查通過，將於明年1月16日投票。罷免王浩宇團體今天下午舉辦投票前的首場宣傳活動「貪食蛇機車遊行」，近100輛汽機車下午2點在罷王總部前集結，誓師齊喊「1月16日，倒宇天光、光榮中壢！」隨後出發繞行中壢市區的主要幹道，包括同是市議員的黃敬平也騎著機車一路跟行，向民眾展現罷免決心。對此，王浩宇僅表示「尊重」，不願多做評論。

距離投票剩不到1個月，罷王總部發言人邱仁德表示，今天天公作美，沒有「宇」（雨）的天氣特別溫暖，好的天氣就是好的開始。透過貪食蛇機車遊行的宣傳，希望更多人能知道罷免投票這件事，並且以公民力量下架不適任議員，為中壢做對的事。

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罷王行動發起人唐平榮也預告，接下來將辦理10到20場的罷王說明會，並預計在明年1月9日舉辦大型造勢活動，時間、地點尚在協調，當日將集結中壢市民及全台各地民眾，希望集結不管是中壢市民，或全台灣認同罷免王浩宇，堅持對的價值，去除錯誤價值、造謠抹黑行為的朋友，站出來為中壢做對的事。

依選罷法規定，只要同意票多於不同意票、且同意票數達原選舉區選舉人總數的4分之1以上，罷免案即可過關，中壢區現有選舉人數約32萬人，預估同意罷免人數要達8萬人才會通過，對於國民黨內下達罷王動員令，民進黨桃園市黨部主委張火爐受訪認為，必要時民進也馴會動員反罷免，讓罷免案過不了關。

桃園市選舉委員會則說，市議員王浩宇罷免案已經成立並發布罷免公告，中壢區將設233處投開票所，符合不能少於本屆市議員選舉投開票所數量的規定，預計明年1月12日公告罷免投票人數，1月16日投開票，並於1月22日公告罷免投票結果。

貪食蛇機車遊行從罷王總部出發，並繞行中壢數條主要幹道。（記者李容萍攝）

貪食蛇機車遊行從罷王總部出發，並繞行中壢數條主要幹道。（記者李容萍攝）

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